Muere una mujer de 88 años y otra resulta herida tras un atropello en Barbadás (Ourense)

Una mujer de 88 años ha fallecido este sábado tras ser atropellada por un vehículo en la calle Hermida de Bentraces, en el municipio ourensano de Barbadás. En el mismo accidente también resultó herida otra mujer de 80 años.

Según ha informado la Guardia Civil de Ourense, el suceso se produjo alrededor de las 13:30 horas, cuando un conductor que circulaba en sentido Portugal sufrió un deslumbramiento por el sol y arrolló a ambas mujeres.

Fue un particular quien alertó al 112 Galicia, advirtiendo de que una de las víctimas se encontraba en estado más grave que la otra.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, Protección Civil, Urgencias Sanitarias del 061, el GES de Pereiro de Aguiar y la Guardia Civil.

Las dos mujeres fueron trasladadas heridas al hospital, aunque finalmente se confirmó el fallecimiento de la víctima de 88 años. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de la otra mujer atropellada.