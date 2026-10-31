Un incendio en una vivienda en O Barco de Valdeorras (Ourense) obliga a desalojar parte de un edificio

Un incendio declarado este sábado en una vivienda de O Barco de Valdeorras (Ourense) ha obligado a desalojar a varios vecinos de un edificio situado en la avenida Conde de Fenosa.

El fuego, que afectó a un colchón, provocó una importante acumulación de humo, aunque no se registraron daños personales.

Según ha informado el 112 Galicia, un particular dio la voz de alarma alrededor de las 15:00 horas, al observar que salía humo de una vivienda situada en la cuarta planta del inmueble. En el momento del incendio no había nadie en el interior del piso afectado.

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos y el GES de O Barco, así como efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil.

A su llegada, los servicios de emergencia desalojaron a los residentes de las plantas inferiores, aunque no pudieron evacuar a los vecinos de los pisos superiores debido a la gran cantidad de humo acumulado.

Los bomberos lograron extinguir las llamas y continuaron trabajando en la ventilación del edificio para eliminar el humo. No hubo personas heridas como consecuencia del incendio.