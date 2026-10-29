Calendario laboral de Ourense y su área 2027: días festivos y puentes
Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), estos son todos los festivos retribuidos y no recuperables en Ourense el próximo año
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El Diario Oficial de Galicia (DOG) ya ha publicado la relación de festivos locales elegidos por el Ayuntamiento de Ourense. En este sentido, contará con dos jornadas festivas propias, a las que se suman los festivos autonómicos y nacionales.
En total, el calendario laboral contempla 14 días festivos a lo largo del año, desde el 1 de enero hasta el 25 de diciembre.
Festivos locales en Ourense
Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia, Ourense ya conoce sus festivos de cara a 2027. La elección de los festivos por parte del Concello para el próximo año coincide con los mismos respecto al anterior. De este modo, la ciudad de As Burgas contará con los siguientes festivos locales:
- Martes de Carnaval: 9 de febrero, martes
- San Martiño: 11 de noviembre, jueves
Nacionales y autonómicos
Los festivos autonómicos elegidos por el Ejecutivo autonómico son: 19 de marzo (San José) y 17 de mayo (Día das Letras Galegas).
En cuanto a los festivos nacionales en 2027, se han establecido los siguientes:
- Año Nuevo: 1 de enero, viernes
- Viernes Santo: 26 de marzo, viernes
- Fiesta del Trabajo: 1 de mayo, sábado
- Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, domingo
- Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, martes
- Día de Todos los Santos: 1 de noviembre, lunes
- Día de la Constitución Española: 6 de diciembre, lunes
- Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, miércoles
- Navidad: 25 de diciembre, sábado
En 2027, el 15 de agosto cae en domingo, por lo que Galicia lo sustituye por el 17 de mayo.
Los otros tres festivos son de carácter opcional: el 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia; el Jueves Santo (25 de marzo), que no se modifica; y se da la opción de escoger como opcional entre el 19 de marzo y el 25 de julio.
La Xunta siempre elige el Día Nacional de Galicia, pero al coincidir en domingo en 2027 se elige el 19 de marzo.
Los puentes de Ourense en 2027
De acuerdo con la resolución de la Secretaría General de Empleo y Relaciones Laborales, los vecinos de Ourense podrán disfrutar de varios fines de semana largos el próximo año:
- Puente de Año Nuevo: el 1 de enero cae en viernes
- Posible puente por Carnaval: el 9 de febrero es festivo y cae en martes
- Puente por el Día de San José: el 19 de marzo es viernes
- Macropuente por Semana Santa: el jueves 25 y el viernes 26 son festivos
- Puente por el Día das Letras Galegas: el 17 de mayo es lunes
- Puente por la festividad de San Roque: el 16 de agosto coincide en lunes
- Posible macropuente por el Día de la Hispanidad: el 12 de octubre cae en martes
- Puente por el Día de Todos los Santos: el 1 de noviembre es lunes
- Posible puente por San Martiño: el 11 de noviembre cae en jueves
- Posible macropuente en diciembre: el 6 de diciembre cae en lunes y el 8 en miércoles
Festivos de la comarca en 2027
Estos son los festivos locales en los otros 11 municipios de la comarca de Ourense:
- A Peroxa: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 11 de noviembre, San Martiño
- Amoeiro: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 11 de noviembre, San Martiño
- Barbadás: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 11 de noviembre, San Martiño
- Coles: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 11 de noviembre, San Martiño
- Esgos: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 11 de noviembre, San Martiño
- Nogueira de Ramuín: 16 de agosto, San Roque; 11 de noviembre, San Martiño
- O Pereiro de Aguiar: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 11 de noviembre, San Martiño
- San Cibrao das Viñas: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 11 de noviembre, San Martiño
- Taboadela: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 11 de noviembre, San Martiño
- Toén: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 11 de noviembre, San Martiño
- Vilamarín: 9 de febrero, Martes de Carnaval; 11 de noviembre, San Martiño