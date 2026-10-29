Calendario laboral de Ourense y su área 2027: días festivos y puentes

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ya ha publicado la relación de festivos locales elegidos por el Ayuntamiento de Ourense. En este sentido, contará con dos jornadas festivas propias, a las que se suman los festivos autonómicos y nacionales.

En total, el calendario laboral contempla 14 días festivos a lo largo del año, desde el 1 de enero hasta el 25 de diciembre.

Festivos locales en Ourense

Tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia, Ourense ya conoce sus festivos de cara a 2027. La elección de los festivos por parte del Concello para el próximo año coincide con los mismos respecto al anterior. De este modo, la ciudad de As Burgas contará con los siguientes festivos locales:

Martes de Carnaval: 9 de febrero, martes

9 de febrero, martes San Martiño: 11 de noviembre, jueves

Nacionales y autonómicos

Los festivos autonómicos elegidos por el Ejecutivo autonómico son: 19 de marzo (San José) y 17 de mayo (Día das Letras Galegas).

En cuanto a los festivos nacionales en 2027, se han establecido los siguientes:

Año Nuevo: 1 de enero, viernes

1 de enero, viernes Viernes Santo: 26 de marzo, viernes

26 de marzo, viernes Fiesta del Trabajo: 1 de mayo, sábado

1 de mayo, sábado Asunción de la Virgen María: 15 de agosto, domingo

15 de agosto, domingo Fiesta Nacional de España: 12 de octubre, martes

12 de octubre, martes Día de Todos los Santos: 1 de noviembre, lunes

1 de noviembre, lunes Día de la Constitución Española: 6 de diciembre, lunes

6 de diciembre, lunes Día de la Inmaculada Concepción: 8 de diciembre, miércoles

8 de diciembre, miércoles Navidad: 25 de diciembre, sábado

En 2027, el 15 de agosto cae en domingo, por lo que Galicia lo sustituye por el 17 de mayo.

Los otros tres festivos son de carácter opcional: el 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia; el Jueves Santo (25 de marzo), que no se modifica; y se da la opción de escoger como opcional entre el 19 de marzo y el 25 de julio.

La Xunta siempre elige el Día Nacional de Galicia, pero al coincidir en domingo en 2027 se elige el 19 de marzo.

Los puentes de Ourense en 2027

De acuerdo con la resolución de la Secretaría General de Empleo y Relaciones Laborales, los vecinos de Ourense podrán disfrutar de varios fines de semana largos el próximo año:

Puente de Año Nuevo: el 1 de enero cae en viernes

el 1 de enero cae en viernes Posible puente por Carnaval: el 9 de febrero es festivo y cae en martes

el 9 de febrero es festivo y cae en martes Puente por el Día de San José: el 19 de marzo es viernes

el 19 de marzo es viernes Macropuente por Semana Santa: el jueves 25 y el viernes 26 son festivos

el jueves 25 y el viernes 26 son festivos Puente por el Día das Letras Galegas: el 17 de mayo es lunes

el 17 de mayo es lunes Puente por la festividad de San Roque: el 16 de agosto coincide en lunes

el 16 de agosto coincide en lunes Posible macropuente por el Día de la Hispanidad: el 12 de octubre cae en martes

el 12 de octubre cae en martes Puente por el Día de Todos los Santos: el 1 de noviembre es lunes

el 1 de noviembre es lunes Posible puente por San Martiño: el 11 de noviembre cae en jueves

el 11 de noviembre cae en jueves Posible macropuente en diciembre: el 6 de diciembre cae en lunes y el 8 en miércoles

Festivos de la comarca en 2027

Estos son los festivos locales en los otros 11 municipios de la comarca de Ourense: