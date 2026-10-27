Rescatan a una mujer de las vías del tren en Ourense antes de la llegada de un convoy

La Policía Local de Ourense salva la vida a una mujer que estaba en las vías cuando estaba prevista la llegada de un tren a la estación de Ourense. En concreto, se encontraba en las inmediaciones del viaducto que comunica los barrios de As Lagoas y A Ponte,

Según ha informado el Ayuntamiento de Ourense en un comunicado remitido a Europa Press, los hechos ocurrieron en la mañana de este lunes cuando los agentes recibieron un aviso que alertaba de la presencia de una persona que había accedido al área ferroviaria desde las inmediaciones de la calle Manuel García.

Ante la situación de peligro, se movilizaron dos patrullas de la Policía Local y una dotación de la Policía Nacional y avisaron al servicio de seguridad de Adif con el objetivo de coordinar la intervención.

Una vez en el punto, los agentes localizaron a la mujer en la zona de vías, a la altura del barrio de A Ponte. Tras la intervención de los agentes, la mujer fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) para recibir atención.