Trasladada al hospital una persona tras volcar con su vehículo y quedar atrapada en Melón (Ourense)

Una persona ha resultado herida y ha tenido que ser trasladada al hospital tras salirse de la vía con su vehículo y volcar éste. Además, la víctima se quedó atrapada y los medios desplazados tuvieron que excarcelarla. Ocurrió en Melón (Ourense).

El accidente se produjo en torno a las 21:45 horas de la noche del sábado. El particular que contactó con el 112 Galicia avisó de que un turismo se había salido en el kilómetro 265 de la A-52, con una persona herida en el interior. Esta era la única ocupante del vehículo.

La central de emergencias trasladó la información recogida al 061, los Bomberos de O Carballiño, el GES de Ribadavia y la Guardia Civil de Tráfico. Según recogió Europa Press, los miembros del GES tuvieron que emplear el material de excarcelación para que la persona pudiera salir del vehículo, que se encontraba volcado. El herido tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta el hospital de referencia.