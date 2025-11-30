El Colegio de Xornalistas y la Asociación de Fotoxornalistas exigen a Jácome no limitar la toma de imagen en los plenos

La junta de gobierno del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y la Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia (APFG) han exigido al gobierno local de Ourense, que encabeza Gonzalo Pérez Jácome, no limitar la toma de imagen en los plenos.

En un comunicado recogido por Europa Press, han manifestado su oposición al anuncio del Ayuntamiento de que limitará la toma de imágenes fotográficas a los cinco primeros minutos de los plenos municipales, además de reclamarle que "desista de su pretensión".

Los órganos de agrupación profesional ven esta medida "un paso más en la confrontación del alcalde de Ourense con los medios", y entienden que "no solo limita injustificadamente el derecho a la información sobre un acto público, sino que es contraria a la legislación y podría ser nula de pleno derecho".