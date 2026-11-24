Encuentran muerto a un hombre de 90 años, desaparecido desde el lunes en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Final trágico en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Emerxencias ha hallado fallecido a un hombre de 90 años desaparecido desde este lunes en la localidad de la comarca de O Salnés.

Según ha informado el 112, sobre las 19:20 horas de este lunes, el servicio recibió el aviso de la desaparición del nonagenario en el entorno de la calle de Camilo José Cela.

En ese momento, como informa Europa Press, se puso en marcha un operativo de búsqueda en el que participaron la Policía Nacional, Emergencias de Vilagarcía de Arousa y los perros de rescate y salvamento de Galicia (CASAGA).

La búsqueda finalizó ayer con resultado negativo y ya este martes, alrededor de las 15:30 horas, un miembro de Emergencias de Vilagarcía de Arousa consiguió dar con el desaparecido, aunque ya fallecido. Los primeros indicios apuntan a que la víctima cayó cerca del lavadero y falleció durante la noche.

El hallazgo, ha confirmado el municipio, se produjo en el Camino Regueira, cerca del lavadero de Fontecarmoa. Al lugar ya se ha desplazado la policía judicial y en estos momentos se espera al médico forense y a la autoridad judicial para proceder al levantamiento del cadáver.