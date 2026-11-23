Final feliz en Caldas de Reis (Pontevedra). La Guardia Civil ha informado que la mujer de 83 años desaparecida desde esta madrugada en el municipio ha sido localizada en buen estado. La octogenaria salió de su hotel durante la madrugada y no fue hallada hasta las 19:40 horas de este lunes.

Según ha informado el Instituto Armado, la localización se produjo en torno a las 19:40 horas gracias al dron del equipo PEGASO de la Guardia Civil, equipado con sensor térmico nocturno. Este instrumento permitió detectar a la mujer en el interior de las instalaciones de una empresa, sentada en un banco, en un habitáculo interior.

Se encontraba en el polígono industrial de Saiar, junto a la carretera N-640, a aproximadamente 1.600 metros del lugar donde había sido vista por última vez. Una ambulancia medicalizada se encuentra en el lugar para valorar su estado y prestarle la asistencia sanitaria necesaria.

Como informa Europa Press, en el dispositivo de búsqueda participaron efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, personal del municipio y otras personas que se sumaron a las labores de localización. A la mujer se le perdió el rastro esta pasada madrugada, alrededor de las 1:30 horas, cuando salió del hotel en el que se hospedaba y no se la vio regresar.