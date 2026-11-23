Buscan en Caldas de Reis (Pontevedra) a una mujer de 83 años desaparecida desde esta madrugada

La Guardia Civil ha activado un operativo de búsqueda en Caldas de Reis (Pontevedra) tras ser alertada de la desaparición de una mujer de 83 años. La octogenaria salió de su hotel durante la madrugada y se desconoce su paradero desde entonces.

Según ha informado el Instituto Armado, la mujer es natural de Moraña (Pontevedra) pero estaba alojada en un hotel de Caldas de Reis. Allí, la vieron salir del alojamiento sobre las 1:30 horas, sin que regresase.

En el operativo participan patrullas de seguridad ciudadana, el GEAS grupo de la Guardia Civil de actividades subacuáticas, que vino de Coruña y el equipo PEGASO, drones de la Guardia Civil. Así lo informa Europa Press.