Buscan en Sanxenxo (Pontevedra) a un hombre de 73 años desaparecido en Noalla

Alerta en Sanxenxo (Pontevedra) por la desaparición de un hombre de 73 años durante la tarde de este jueves en Noalla. Las autoridades han iniciado un operativo de búsqueda para encontrarlo.

Según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, la mujer del hombre avisó a la Guardia Civil sobre las 19:20 horas alertando de que este había salido a cazar con su perro y no había regresado.

Por ello, se ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda en el que participan Protección Civil, agentes de la Guardia Civil y el dron de la Policía Local, que cuenta con una cámara térmica.