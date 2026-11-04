Un incendio en Caldas (Pontevedra) arrasa con tres vehículos y la fachada de una vivienda

Un incendio en una carretera de Caldas de Reis (Pontevedra) ha afectado este miércoles a tres vehículos y a la fachada de una vivienda. El fuego se originó tras comenzar a arder uno de los turismos afectados.

Según ha informado el 112, el primer aviso por esta incidencia se recibió de un particular alrededor de las 17:35 horas. En él se indicaba que los coches se encontraban en el kilómetro 225 de la N-640.

El fuego, que acabó afectando a un total de tres turismos y a la fachada de una vivienda, fue apagado por los miembros del GES de Padrón que se desplazaron hasta la zona, sin que se produjeran daños personales.

En el operativo también participaron la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Caldas de Reis.