Un falso agente inmobiliario estafa más de 1.200 euros con alquileres fraudulentos en Sanxenxo (Pontevedra)

La Guardia Civil investiga a un varón como presunto autor de un delito de estafa relacionado con el alquiler fraudulento de viviendas destinadas al uso turístico en Sanxenxo.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en nota de prensa remitida a Europa Press, los hechos se remontan al pasado mes de agosto, cuando el investigado, aprovechándose de la confianza depositada por el propietario de una vivienda, se hizo pasar por agente inmobiliario, ofreciendo el inmueble en alquiler sin contar con autorización para ello.

El investigado contactaba con interesados, acordaba las condiciones del supuesto arrendamiento y solicitaba el abono de cantidades económicas en concepto de fianza o reserva.

Posteriormente, el engaño se descubría cuando los supuestos inquilinos se desplazaban hasta Sanxenxo para ocupar la vivienda y encontraban en su interior a sus legítimos propietarios, quienes desconocían por completo la existencia del alquiler.

Las actuaciones realizadas por la Guardia Civil, a través del Equipo de Investigación de Sanxenxo y con el apoyo del Equipo de Investigación de Tui, permitieron esclarecer los hechos, que han dejado un balance de dos víctimas y un perjuicio económico superior a los 1.200 euros.

Una vez identificado el presunto autor, que resultó ser un vecino de Oia, de 43 años, y con múltiples antecedentes por hechos similares, solicitó la colaboración del Equipo de Investigación de Tui para su localización.

Finalmente, las diligencias instruidas fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Cambados, donde deberá comparecer el investigado cuando sea citado.