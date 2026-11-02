Identifican al presunto autor de dar una patada en la cara a un menor en Vilagarcía (Pontevedra)

El presunto autor de una patada en la cara a un menor durante la madrugada del sábado al domingo en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) ha sido identificado.

Según explican fuentes municipales a Europa Press, la Policía Local recibió aviso de una pelea en la zona del Peirao de Pasaxeiros, en donde un menor se encontraba inconsciente tirado en el suelo por una agresión. A su llegada, el joven había recuperado la consciencia pero presentaba convulsiones.

El joven necesitó ser trasladado a un centro hospitalario, en donde estuvo acompañado por sus padres.