La justicia investigará una agresión sexual cometida en una playa nudista de Sanxenxo (Pontevedra)

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha ordenado continuar la investigación de una denuncia por una presunta agresión sexual en la playa nudista de Bascuas, en la localidad pontevedresa de Sanxenxo. De esta forma, revoca el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones acordado por el Juzgado de Cambados.

Según el auto recogido por Europa Press, las actuaciones tienen su origen en un atestado del puesto de la Guardia Civil de Sanxenxo y la denuncia presentada ante la Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa.

La víctima relató que un hombre se acercó a ella cuando se encontraba en una zona apartada entre las rocas de la playa nudista de Bascuas. El hombre le puso una mano en un pecho, le pidió que le diera un beso y la agarró del brazo y del cuello para acercarla a él. La víctima opuso resistencia y el hombre desistió.

La Audiencia Provincial considera que el contenido de la denuncia impide archivar el caso sin realizar una investigación mínima, ya que los hechos relatados, de resultar probados, podrían constituir un delito de agresión sexual.

La resolución señala que la declaración de la víctima debe considerarse un indicio incriminatorio suficiente para continuar la instrucción y practicar las diligencias pertinentes. Así, ordena, como mínimo, tomar declaración a ambos implicados y a los demás testigos a los que se refiere la denunciante.