Xunta y Concello de Sanxenxo firman la cesión de suelo para construir un PIA para 350 viviendas

La conselleira de Vivenda, el presidente de la Xunta, el alcalde de Sanxenxo y el director del IGVS, en Sanxenxo (Pontevedra) David Cabezón / Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia y el Concello de Sanxenxo han firmado este martes un protocolo de colaboración para la cesión de suelo municipal que permitirá desarrollar un Proyecto de Interés Autonómico (PIA) con el que se facilitará la construcción de alrededor de 350 nuevas viviendas, la gran mayoría protegidas.

Tal y como ha explicado el presidente autonómico, Alfonso Rueda, este "esfuerzo conjunto" permitirá responder a la necesidad del municipio de incrementar la oferta de vivienda asequible destinada a residencia habitual, dirigida a "la gente joven que quiere vivir en su municipio y mucha gente de los alrededores que quiere vivir aquí".

En la misma línea, Rueda ha defendido la necesidad de "dar seguridad a los propietarios para que alquilen" y de construir viviendas "para intentar solucionar lo que ahora es el mayor problema para muchísima gente".

El ámbito objeto del acuerdo se encuentra en la parroquia de Vilalonga, en un entorno con servicios comerciales, deportivos, recreativos y hosteleros, y con buenas conexiones con la Autovía do Salnés. Se trata de un sector en el que ya se habían ejecutado obras e inversiones previas que quedaron paralizadas tras la crisis de 2008. Ahora, la figura del PIA permitirá ordenar y desbloquear este suelo, rediseñando la actuación para hacerla viable y agilizando los trámites para su puesta en marcha.

El desarrollo de este proyecto parte de una línea de colaboración entre la Xunta y el Concello de Sanxenxo. La adquisición del suelo por parte del Ayuntamiento a la SAREB, por un importe de 3,5 millones de euros, contó con financiación del Fondo de Cooperación de la Xunta.