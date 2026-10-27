Nuevo contratiempo para Oubiña y su ruta turística del narcotráfico: "estafado" por la agencia de viajes

Nuevo varapalo para el excontrabandista gallego Laureano Oubiña y su deseo de organizar una ruta turística del narcotráfico. Tras el 'no' de la Xunta de Galicia a su tour por mar, trató de organizarlo por tierra, pero ha sufrido la "estafa" de una agencia de viajes.

"Tengo que deciros una cosa: el viaje que estaba programado, la ruta que estaba programada para el día 31 de este mes y el día 1 de noviembre queda totalmente anulada", ha afirmado Oubiña en un vídeo compartido por redes sociales.

La razón: la "estafa" de la agencia de viajes Galitravel. Según ha denunciado el excontrabandista, "lo único que quería" la compañía era la "publicidad" que ofrecía la imagen de Oubiña para vender sus productos y darse a conocer.

"La publicidad ya la cogió, que jamás ha tenido tanta publicidad en su vida. Seguramente los dueños de la agencia ni en su caso los conocen y ahora ya son conocidos, por desgracia para mi", ha afirmado Oubiña.

Además, el cambadés ha recomendado a sus seguidores que pidan la devolución de los importes pagados y ha avanzado que denunciará a la agencia, acción que también recomienda emprender a "su familia", así se refiere a sus seguidores en redes sociales.

Oubiña también anima a los interesados a acercarse a su bodegón para conocer con todo detalle lo sucedido. "Y les invito a lo que quieran tomar porque esto, reitero, es una estafa, un robo claro y conciso. Gracias, familia, y perdón a todos", ha concluido.