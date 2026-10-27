Laureano Oubiña anunciando su ruta turística del contrabando.

Laureano Oubiña anunciando su ruta turística del contrabando. Instagram Laureano Oubiña

O Salnés

Nuevo contratiempo para Oubiña y su ruta turística del narcotráfico: "estafado" por la agencia de viajes

El excontrabandista gallego alerta a sus seguidores interesados en su ruta turística de que la agencia de viajes que organizaba la actividad es una "estafa"

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Nuevo varapalo para el excontrabandista gallego Laureano Oubiña y su deseo de organizar una ruta turística del narcotráfico. Tras el 'no' de la Xunta de Galicia a su tour por mar, trató de organizarlo por tierra, pero ha sufrido la "estafa" de una agencia de viajes.

Laureano Oubiña anunciando su ruta turística del contrabando.

"Tengo que deciros una cosa: el viaje que estaba programado, la ruta que estaba programada para el día 31 de este mes y el día 1 de noviembre queda totalmente anulada", ha afirmado Oubiña en un vídeo compartido por redes sociales.

La razón: la "estafa" de la agencia de viajes Galitravel. Según ha denunciado el excontrabandista, "lo único que quería" la compañía era la "publicidad" que ofrecía la imagen de Oubiña para vender sus productos y darse a conocer.

"La publicidad ya la cogió, que jamás ha tenido tanta publicidad en su vida. Seguramente los dueños de la agencia ni en su caso los conocen y ahora ya son conocidos, por desgracia para mi", ha afirmado Oubiña.

Además, el cambadés ha recomendado a sus seguidores que pidan la devolución de los importes pagados y ha avanzado que denunciará a la agencia, acción que también recomienda emprender a "su familia", así se refiere a sus seguidores en redes sociales.

Oubiña también anima a los interesados a acercarse a su bodegón para conocer con todo detalle lo sucedido. "Y les invito a lo que quieran tomar porque esto, reitero, es una estafa, un robo claro y conciso. Gracias, familia, y perdón a todos", ha concluido.