Gardacostas decomisa en la ría de Arousa (Pontevedra) siete kilos de pulpo y los devuelve al mar

Nueva actuación contra el furtivismo en Galicia. El Servizo de Gardacostas de Galicia ha realizado una actuación en la ría de Arousa en la que ha decomisado siete kilogramos de pulpo, que han sido devueltos íntegramente al mar.

Del total incautado y según ha recogido Europa Press, un kilo era antirreglamentario. Además, esta operación ha permitido decomisar 68 nasas sin identificar, 60 de pulpo y ocho de centola.

Esta actuación se enmarca dentro de las labores de vigilancia y control permanente contra el furtivismo que Gardacostas ejerce en las rías gallegas.