El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, deposita su voto acompañado de sus hijas, en Pontevedra, a 29 de noviembre de 2026. PPDEG

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha ejercido su derecho al voto este domingo 29 de noviembre en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, donde ha estado acompañado por su familia y otros miembros del partido, entre ellos la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.

Tras depositar su voto, el líder de los populares gallegos ha augurado una elevada participación en estas elecciones generales. "Mi impresión es que, por los datos que ya van saliendo e incluso por esta mesa, la participación va a ser muy alta", ha señalado ante los medios de comunicación.

Rueda ha animado a la ciudadanía a que "exprese con su voto cómo quiere que sea el futuro del país" y ha incidido en la trascendencia de estos comicios. "España se juega mucho y Galicia, por supuesto, también", ha recalcado.

Asimismo, el presidente del PPdeG ha agradecido la labor de los integrantes de las mesas electorales y, especialmente, de los más de 9.000 interventores y apoderados de su formación repartidos por las cuatro provincias gallegas.

"Ojalá todo vaya con la normalidad con la que parece que se está desarrollando hasta ahora", ha manifestado Rueda, quien ha concluido destacando la relevancia de la cita electoral: "Todas las elecciones son importantes, pero estas son muy importantes".