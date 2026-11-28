En vigor: los padres y madres que tengan un hijo tendrán derecho a 20 semanas de permiso retribuido

La ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menores hasta las 20 semanas por progenitor (y a 34 semanas para familias monoparentales) es, junto con el nuevo permiso de 10 días por duelo en caso de fallecimiento, la noticia de la semana.

El Consejo de Ministros, en su reunión del pasado martes 24 de noviembre, dio luz verde a la ampliación del permiso de nacimiento y cuidado del menor, hasta 20 semanas por progenitor, y lo incrementa hasta las 34 semanas en caso de familias monoparentales.

Ampliado a 20 semanas

Buenas noticias para los padres y madres gallegos. El Ejecutivo nacional ha actualizado la normativa referida al permiso por nacimiento y cuidado de menores: tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los padres y madres que tengan un hijo tendrán derecho a un permiso retribuido de 20 semanas.

En 2021 entró en vigor la equiparación total para ambos progenitores y el permiso se amplió a 16 semanas; en 2025, el Gobierno lo extendió a 19 semanas (32 en el caso de familias monoparentales) y, este pasado 24 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo incremento hasta las 20 semanas (34 para familias monoparentales).

Esta ampliación también se aplicará en los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción y de acogimiento.

Cómo se distribuye

Pueden acogerse a este permiso los trabajadores asalariados, autónomos o empleados públicos que se encuentren en situación de alta o asimilada al alta, tengan cubierto un periodo mínimo de cotización, y cuyos hijos nazcan a partir del 26 de noviembre.

"El disfrute de dicha semana o semanas adicionales de cuidado podrán solicitarse a partir del 1 de marzo de 2027", aclara el Gobierno.

El permiso se distribuye de la siguiente forma: 17 semanas (28 en el caso de las familias monoparentales) hasta que el bebé cumpla un año y 3 semanas adicionales para cuidado del menor hasta los 8 años (6 en caso de monoparentalidad).

Las seis primeras semanas se disfrutan de forma obligatoria e ininterrumpidamente después del nacimiento del bebé o, en el caso de adopción, guarda o acogimiento familiar a partir de la resolución judicial o administrativa.

Las 11 semanas restantes (22 en caso de monoparentalidad) se pueden disfrutar en periodos semanales seguidos o interrumpidos, hasta que se cumplan 12 meses del nacimiento del bebé.

Las tres semanas adicionales para el cuidado del menor (seis en caso de las familias monoparentales) se pueden distribuir de forma flexible hasta que el menor cumpla los 8 años de edad. En supuestos de nacimiento o adopción múltiple o discapacidad, el permiso se amplía una semana más para cada progenitor.

Cómo solicitar la prestación

Los interesados pueden solicitar la prestación a través del portal Tu Seguridad Social, en el apartado de 'Prestación por nacimiento y cuidado del menor'. Si no disponen de certificado digital o Cl@ve permanente, pueden utilizar la plataforma para trámites del INSS que encontrarán en la web de prestaciones de la Seguridad Social.

Otra opción sería solicitar cita previa y realizar el trámite a través de Correos.

Esta es la documentación a aportar:

Solicitud de la prestación

DNI, NIE o pasaporte de la persona solicitante

Libro de Familia o certificado de la inscripción del hijo en el Registro Civil

o certificado de la inscripción del hijo en el Para los trabajadores por cuenta ajena, certificado de empresa en el que conste la fecha de inicio del descanso laboral por nacimiento y cuidado del menor

En caso de adopción o acogimiento también es necesario aportar la resolución judicial o la decisión administrativa por la que se constituye la adopción, guarda o acogimiento.