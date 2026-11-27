El té gallego vuelve a hacerse un hueco en el panorama internacional. Maruxa, elaborado por Beatriz Piñeiro Lago en el Jardín de Té del Pazo Quinteiro da Cruz, en Ribadumia (Pontevedra), ha conseguido una medalla de plata en The Leafies 2026, certamen organizado por la UK Tea Academy en colaboración con Fortnum & Mason.

La creación gallega ha sido distinguida en la categoría de mezclas de té con otros ingredientes botánicos, tras una cata a ciegas realizada por un jurado internacional de expertos.

Maruxa nació como un homenaje de su creadora a su madre y combina influencias de la tradición china del té, la cultura japonesa y la identidad gallega.

"Este reconocimiento significa mucho más que un galardón: es la confirmación de que nuestra tierra tiene voz propia en el mapa mundial del té", ha destacado Piñeiro Lago.

No es la primera vez que la productora gallega recibe un reconocimiento en este certamen. En 2023 obtuvo el premio especial Pioneer por su labor pionera en la producción de té en España.

La ceremonia de entrega de los galardones de esta edición se celebrará el próximo 22 de enero de 2027 en los emblemáticos grandes almacenes Fortnum & Mason, en Londres.