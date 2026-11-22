La UOPJ de Ourense en el marco de la Operación Ziralla, ha desarticulado un grupo organizado especializado en el robo de viviendas habitadas al que se les atribuyen cerca de 20 robos en viviendas en las provincias de Ourense, Pontevedra y A Coruña.

Su modus operandi consistía en seleccionar previamente viviendas unifamiliares tipo chalé, ubicadas en urbanizaciones o zonas residenciales tranquilas. Actuaban siempre en horario nocturno, aprovechando las primeras horas tras el anochecer para perpetrar varios asaltos en distintos inmuebles durante una misma jornada. Después de cometer los presuntos hechos delictivos se ocultaban en una zona agreste de difícil acceso en un Monte, ubicado en la provincia de Pontevedra, utilizando para pernoctar una tienda de campaña.

La investigación se inició el pasado 30 de octubre a raíz de seis robos cometidos en la provincia de Ourense. La detención tuvo lugar el 18 de noviembre en la provincia de Pontevedra, después de que los ahora arrestados consiguiesen eludir en dos ocasiones la actuación de las Unidades de Intervención de la Guardia Civil.

El grupo organizado empleaba vehículos compactos de gran cilindrada para sus desplazamientos. Durante el operativo de detención, dos vehículos de la Guardia Civil resultaron dañados tras ser embestidos por el coche en el que viajaban los sospechosos.

Como fruto de la operación se pudieron recuperar diversas joyas, algunas de las cuales fueron reconocidas por sus legítimos propietarios. También se intervinieron diversas herramientas empleadas en los hechos objeto de investigación, diferentes placas de matrícula dobladas que intercambiaban de manera constante para dificultar su identificación y localización, así como más de 5.000 euros.