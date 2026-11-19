Expertos advierten sobre el email con amenaza de bomba en Galicia: "Es posible que este sea el primero de muchos"

Más de 80 centros educativos gallegos vieron su jornada escolar interrumpida en el día de ayer al recibir un email amenazante. Les avisaba de que las instalaciones estaban "minadas" y que "para salvar la vida de los estudiantes" debían desalojar "inmediatamente". Este correo enviado de manera masiva desde una cuenta de Gmail, el servidor de Google, por supuesto, era anónimo y estaba redactado de manera un poco robótica.

"Hoy en día hacer una traducción es muy muy sencillo" nos explica Fernando Suárez, Presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia "eso también puede ser una forma de generar desconfianza, digamos de despistar" comenta respecto a la extraña redacción del correo.

Pero, antes de entrar en los detalles de cómo estará siendo la investigación policial al respecto, nos explica cómo funcionan los emails. Ya que, aunque nosotros solo veamos que los enviamos desde nuestro dispositivo y otra persona o personas lo reciben en el suyo, hace un viaje que puede ser muy largo para llegar en segundos de un dispositivo a otro.

Correo postal vs. email

Para ello, Suárez hace un paralelismo con el correo tradicional, el del mundo físico con sus sellos y sus sobres. "El correo electrónico se parece al correo postal en el sentido de que los emails de ayer son como una carta anónima que llega sin remite y hay que ir investigando por qué oficinas ha pasado, algunas pudiendo estar incluso en el extranjero, a qué buzón se echó y finalmente quién fue. Por eso una tarea muy compleja.

Siguiendo con el paralelismo del correo postal, podríamos decir que los emails tienen una especie de sellos o timbres de los servidores por los que ha pasado. El presidente del Colegio de Ingenieros Informáticos explica que son "las cabeceras o metadatos, que son, digamos, la parte invisible de los correos, en los que hay mucha información se podría hacer seguimiento".

Una vez explicado el funcionamiento básico de cualquier correo electrónico y cómo llega a nuestras pantallas, también destaca Suárez que los emails no requieren "verificación del emisor, por lo que es sencillo hacerse pasar por otra persona o enviar un correo sin nombre".

También remarca que si a esto le sumamos un posible "hackeo de cuentas o creación de cuentas en múltiples plataformas de manera temporal para después eliminarlas, además del hecho de que "los mensajes por Internet dan 'varios saltos', porque pasan por diferentes servidores que pueden estar en países distintos con su propia legislación. Es complicado saber fehacientemente quién es el emisor, sobre todo, si no hay una reivindicación, porque es verdad que cuando hay este tipo de ataque se busca notoriedad."

Objetivo del ataque

Le preguntamos cuál cree que ha podido ser el objetivo del ataque vivido ayer por los colegios gallegos, ya que finalmente se desalojaron los centros de manera ágil y mucha gente se pregunta qué han podido ganar con esto los responsables. "Desestabilización, cierta inquietud en la ciudadanía, en las autoridades públicas..." explica Fernando Suárez.

Comenta también que el fin puede ser similar al de los ataques que hubo recientemente en diversos sistemas de refrigeración en Europa, que "tampoco tenían un objetivo claro, simplemente una muestra de poder o una prueba de las capacidades. Muestran que pueden generar el caos".

También recalca Suárez que "vivimos en un entorno híbrido entre el mundo físico y el mundo virtual, entonces, una acción virtual desencadena también acontecimientos en el mundo físico", es decir, que con el desarrollo de las nuevas tecnologías Internet ha pasado a ser una extensión de nuestra propia vida y nuestro propio mundo y puede afectarnos.

Investigación policial

El mundo virtual puede incluso afectarnos aunque la persona física se encuentre a muchos kilómetros de nosotros. O incluso, que el mensaje enviado haya hecho un largo trayecto hasta llegar, en segundos a nuestro ordenador o móvil, ya que "el origen puede ser España, salir a través de distintos países para que el destino sea España otra vez". Esto dificulta la investigación policial que ya hay en marcha.

La propia legislación puede llegar a ser también un escollo que los investigadores tengan que bordear. "Aquí tenemos una empresa global que es Google" porque recordemos que el correo era de Gmail, que pertenece a la compañía estadounidense, "que tiene que dar los permisos para analizar los servidores por los que ha pasado el email y también dependerá de que esos permisos obedezcan a una orden judicial. Además, estos servidores pueden estar físicamente en España o en la Unión Europea, con quien tenemos acuerdos de colaboración, o en terceros países con su propia legislación respecto a protección de datos. Entonces, va a depender mucho de todo esto"

Por ello, Fernando Suárez, nos pide paciencia con la investigación, porque la policía se encuentra ahora mismo teniendo que desenredar una especie de hilo de Ariadna que les lleve hasta la salida del laberinto donde puedan encontrar a los responsables.

"Yo lo único que me atrevo a decir es que, probablemente, este sea el primero de muchos, no solo a entidades educativas, sino todo tipo de ataque masivos a través de internet, porque ahora mismo se están facilitando las vías", nos avisa, aunque también hace mucho hincapié en que no se trata de generar miedo en la población, sino en prepararnos ante los nuevos "ataques híbridos".