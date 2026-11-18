El narcotraficante gallego, José Ramón Prado Bugallo(3d), conocido como Sito Miñanco, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 18 de noviembre de 2024, en San Fernando de Henares, Madrid Gustavo Valiente / EP

La Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha cancelado la subasta prevista para este jueves, 19 de noviembre, en la que iban a salir a la venta 25 lotes de bienes incautados por el Plan Nacional sobre Drogas, entre ellos propiedades de tres históricos narcos gallegos: Sito Miñanco, Marcial Dorado y el fallecido Manuel Abal Feijóo, conocido como 'Patoco'.

La puja estaba programada para las 10:00 horas en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre e incluía inmuebles que ya habían salido a subasta anteriormente, además de nuevas incorporaciones.

Entre las propiedades de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, figuraban dos pisos en el centro de Pontevedra: uno de más de 90 metros cuadrados en la calle Loureiro Crespo, con aparcamiento y trastero, por 256.907 euros; y otro de 72 metros cuadrados en Benito Corbal, con un precio de salida de 224.872 euros.

También se incluían otras dos viviendas vinculadas al narcotraficante, una en la urbanización O Rial, en Vilagarcía de Arousa, valorada inicialmente en 213.058 euros, y otra en Sanxenxo, por 437.449 euros.

Marcial Dorado y 'Patoco'

Por su parte, Marcial Dorado volvía a tener en la subasta diez locales comerciales situados entre las calles Rosalía de Castro y Mestre Mateo, en Santiago de Compostela, que todavía no habían encontrado comprador. Su precio de salida conjunto era de 315.000 euros.

Finalmente, entre los bienes de 'Patoco', fallecido en un accidente de moto en 2008, se encontraban un bajo comercial en Portonovo, donde anteriormente funcionaba un pub, y varias fincas en Oroso y Frades, con un valor conjunto superior a los 150.000 euros.

La subasta también había incluido inicialmente un edificio inacabado de Marcial Dorado en A Illa de Arousa, aunque fue retirado después de que el Ayuntamiento alcanzase un acuerdo con el Plan Nacional sobre Drogas para adquirirlo.