Una farmacéutica de Oleiros recibe en Vigo el premio a la mejor farmacia gallega

El Pazo de los Escudos de Vigo acogió este sábado 7 de noviembre la cuarta edición de los Premios Excelencia Farmacéutica, organizados por ACM Farma con el objetivo de reconocer la labor de los farmacéuticos como figuras clave en la atención sanitaria.

La gala reunió a más de 300 asistentes y congregó a destacados representantes del sector farmacéutico de Galicia y del conjunto de España. Profesionales de oficina de farmacia, divulgadores, representantes de organizaciones y personalidades del ámbito sanitario participaron en una cita que reconoce el talento joven, la innovación, la comunicación, el desarrollo técnico y la excelencia en la profesión farmacéutica.

El acto contó también con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien puso en valor la función social de las farmacias. Durante su intervención, destacó que constituyen el primer punto de acceso a la salud para muchos ciudadanos, que pueden acudir a ellas sin necesidad de cita previa y con mayor flexibilidad horaria que en los centros de salud.

Por su parte, Juan Carlos Ogando, CEO de ACM Farma e impulsor de estos premios, destacó la profesionalidad de los farmacéuticos que trabajan diariamente de cara al público, así como su cercanía, dedicación y papel en la atención y el asesoramiento a los ciudadanos. También incidió en la importancia de reconocer a quienes convierten las farmacias en espacios de salud, confianza y atención personalizada.

La ceremonia estuvo amadrinada, por cuarto año consecutivo, por Gema Herrerías, referente en dermofarmacia y divulgación sanitaria, y presentada por Yolanda Galiana, farmacéutica especializada en atención al paciente y asesoramiento en salud femenina.

El jurado, presidido por Fran Diéguez, estuvo integrado por profesionales reconocidos del sector como Virtu Roig, Teté Cachafeiro, Tamar Troncoso y Montse Iracheta.

Siete premios

La cuarta edición de los Premios Excelencia Farmacéutica distinguió a profesionales y establecimientos de distintos puntos de España en siete categorías.

Entre las premiadas destacó Marta Viguera, farmacéutica de Oleiros (A Coruña), que recibió el galardón a la Farmacia Gallega Destacada. Un reconocimiento a su trabajo y al de los profesionales de las oficinas de farmacia, así como a su contribución a la salud y el bienestar de los ciudadanos.