Un AVE a Galicia de Renfe, durante su etapa de pruebas. ADIF

Un camión colisiona con el lateral de un puente y afecta a la circulación de tren entre Vigo y A Coruña

La circulación ferroviaria entre Bifurcación San Amaro y Pontevedra ha sido interrumpida esta tarde debido a un accidente de tráfico en un paso inferior. La medida ha afectado a los servicios de tren entre Vigo y A Coruña, pero la línea ya ha sido restablecida.

El corte ha afectado a cinco trenes de Larga y Media Distancia de la línea Vigo-Santiago de Compostela-A Coruña. Tras media hora, la circulación se ha restablecido después de que Adif revisara que el paso inferior no había sufrido daños relevantes a causa del choque.

La interrupción fue anunciada por Renfe a las 15:11 horas a través de sus redes sociales y Adif comunicó a Treintayseis su restablecimiento sobre las 15:50 horas. Cinco trenes se han visto afectados y han sufrido retrasos.

🔴 Interrumpida la circulación entre Bifurcación San Amaro y Pontevedra debido a los daños provocados en la infraestructura por un camión. 🚆 Afectados los servicios de Larga y Media Distancia de la línea Vigo - Santiago de Compostela - A Coruña. — InfoRenfe (@Inforenfe) November 4, 2026

Fuentes de Adif explican que la circulación se interrumpió por "precaución", tras un accidente de tráfico en el que un camión colisionó contra el lateral de un paso inferior.