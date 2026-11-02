Los familiares del 'Villa de Pitanxo' rechazan la propuesta de indemnización de la armadora

La armadora del 'Villa de Pitanxo', embarcación que naufragó en aguas de Terranova (Canadá) en febrero de 2022, ha reconocido que la mayoría de familiares rechazaron su oferta de indemnizaciones, pese a que utilizaba los baremos habituales en accidentes de tráfico, "que es el que normalmente se aplica por analogía para accidentes laborales".

En un comunicado remitido a Europa Press a través del bufete Amya Abogados, la empresa -Pesquerías Nores Marín- ha subrayado que se ha hecho un ofrecimiento "sin prejuzgar responsabilidad" a los reclamantes que acreditaron su legitimación. "Dicho ofrecimiento se hizo con la finalidad de zanjar las controversias sobre responsabilidades civiles, sin prejuzgar responsabilidades, pero sin que los reclamantes tuviesen por ello que renunciar a la vía penal", han insistido desde la compañía.

"Dado que, con la excepción de algunos reclamantes, dicho ofrecimiento fue rechazado, lo que se hizo fue depositar en el juzgado las sumas ofrecidas, solicitando al juzgado que se haga entrega de las mismas a aquellos reclamantes que presentaron la documentación correcta acreditativa de relación familiar con el fallecido, por supuesto sin que ello afecte al derecho de los reclamantes a seguir con la vía penal", han apuntado.

Además, respecto de aquellos reclamantes que no presentaron la documentación correcta, "se ha requerido a fin de que procedan a subsanar dicho defecto, para una vez subsanado, en su caso, realizar los ofrecimientos".

Todo ello después de conocerse la semana pasada que la aseguradora del 'Villa de Pitanxo', la armadora y el patrón, Juan Padín, ofrecieron 6,2 millones de euros a los familiares de 20 de los marineros fallecidos en el naufragio que han acreditado suficientemente su derecho a reclamar.

Sin embargo, las familias pidieron un juicio "justo", asegurando que "no están negociando nada ni tendrán reuniones con nadie", rechazando así las propuestas de la armadora.