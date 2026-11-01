Rueda traslada el pésame de Galicia a las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha trasladado sus condolencias a las familias de los gallegos fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), después de conocerse la muerte de María Vázquez Nieto, una arquitecta de 42 años natural de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).

"Siguen llegando noticias tristísimas de Urda", ha lamentado el mandatario autonómico a través de su perfil en la red social X, donde ha compartido una información sobre el fallecimiento de la pontevedresa.

"Desde aquí, mi más sentido pésame y todo el cariño para las familias de los gallegos fallecidos y del resto de las víctimas. Estamos con ellos, y con todos y cada uno de los afectados", ha añadido Rueda.

Seguen chegando noticias tristísimas de Urda. Desde aquí, o meu máis sentido pésame e todo o cariño para as familias dos galegos falecidos e do resto das vítimas. Estamos con eles, e con todos e cada un dos afectados https://t.co/IbgFupo86j — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) October 31, 2026

La identidad de María Vázquez Nieto trascendió este sábado. La fallecida era hija de Enrique Vázquez, exconcejal del Partido Popular en su municipio natal. Según las informaciones conocidas hasta el momento, sus restos mortales serán trasladados desde Madrid a Galicia, donde será velada en Cerdedo-Cotobade, aunque todavía no han trascendido los detalles de la despedida.

El accidente, registrado el pasado miércoles 28 de octubre tras la colisión de dos trenes de Renfe e Iryo en la provincia de Toledo, ha dejado un balance provisional de 69 fallecidos y más de 200 heridos. En ambos convoyes viajaban un total de 538 personas, según los datos difundidos sobre el siniestro.