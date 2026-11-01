Ya disponible: cómo solicitar el voto por correo para el 29N y hasta cuándo tengo para entregarlo

Con noviembre recién estrenado, todas las miradas se dirigen a las elecciones generales del día 29. El último domingo del mes, miles de españoles están llamados a las urnas para decidir el rumbo político del país.

Quienes se encuentren fuera de su lugar de residencia o no puedan acudir presencialmente a votar también podrán recurrir al voto por correo. En este sentido, ya es posible solicitar esta modalidad de voto.

Voto por correo para el 29N

Solicitud de certificado para el voto por correo. Quincemil

Correos ha confirmado, a través de un comunicado oficial, que los electores que decidan votar por correo podrán solicitar hasta el 19 de noviembre (inclusive) el Certificado de su inscripción en el Censo Electoral correspondiente.

El trámite se puede realizar de forma presencial en cualquier oficina de Correos de España.

"Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad que le impida la formulación personal de dicha petición. En este caso puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarialmente o consularmente", informa Correos.

En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad, presentando el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir.

Con el objetivo de evitar esperas, Correos recuerda a los interesados la posibilidad de realizar el trámite online a través de su página web.

"En este modelo de solicitud, el interesado debe acreditar su identidad mediante firma electrónica y aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria y el DNI electrónico (DNI-e)".

En cualquiera de los casos debes completar los datos requeridos, firmar electrónicamente y descargar la solicitud al finalizar.

Hasta cuándo

Los solicitantes del voto por correo tienen de plazo para depositar el sobre con su voto hasta el 25 de noviembre, en los horarios habituales de apertura de las oficinas postales.

Como indicamos en párrafos anteriores, para las presentes elecciones, la Oficina del Censo Electoral solicita que el voto sea entregado por el propio elector.

"En caso de no poder acudir personalmente, el elector podrá autorizar a otra persona para que lo haga en su lugar. Este representante deberá presentar para ello una autorización, una fotocopia del documento oficial acreditativo del elector y su propio documento oficial acreditativo".