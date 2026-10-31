Un familiar del 'Villa de Pitanxo' a la salida tras su reunión con el delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Besteiro con un catel que reza; 'siempre con vosotros, aunque sin vosotros', a 16 de mayo de 2023. Gustavo de la Paz - Europa Press

Las familias del Villa de Pitanxo niegan negociar un acuerdo económico: "Queremos un juicio justo"

Las familias de los 21 marineros fallecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo, ocurrido en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá), han negado estar negociando ningún acuerdo económico con la armadora Pesquerías Nores Marín o con el patrón del buque, Juan Padín Costas.

Insisten en que su objetivo sigue siendo que se celebre un juicio que permita esclarecer las responsabilidades por la tragedia.

Así lo ha manifestado este sábado la portavoz de las familias, María José de Pazo, después de que esta semana trascendiese que la armadora y el patrón habían ofrecido unos 6,2 millones de euros a 20 familiares que han acreditado su derecho a reclamar.

"No estamos negociando nada ni tenemos reuniones con nadie. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo: pedir justicia, pedir un juicio justo, una sentencia que haga responsables a aquellos que son los culpables de que nos falten los 21", ha asegurado De Pazo, acompañada de otros familiares de las víctimas tras mantener una reunión.

La portavoz ha recordado que la naviera ya intentó alcanzar anteriormente un acuerdo económico, condicionado a que las familias renunciasen a emprender acciones penales. Una propuesta que, según ha explicado, fue rechazada por todos los afectados.

"Todas nos negamos porque nuestro objetivo ha sido siempre que la justicia esclareciese la verdad sobre las causas del naufragio", ha subrayado.

Reclamarán pagos pendientes

Además, las familias han anunciado que presentarán una demanda contra Pesquerías Nores Marín para reclamar cantidades que consideran pendientes de pago.

Según ha explicado De Pazo, hace aproximadamente un año recibieron determinados conceptos económicos, entre ellos los correspondientes a las mareas, pero sostienen que quedaron cantidades sin abonar.

La portavoz ha señalado que hasta ahora habían optado por no hacer pública esta reclamación, pero que han decidido dar el paso tras las informaciones difundidas sobre unas supuestas negociaciones que niegan estar manteniendo.

Las familias reiteran así su intención de continuar adelante con el procedimiento judicial para conocer las causas del naufragio y depurar las posibles responsabilidades por la muerte de los 21 tripulantes.