Adif trasladará a Galicia el control del tráfico ferroviario de alta velocidad entre Ourense y Santiago

El tráfico ferroviario de alta velocidad entre Ourense y Santiago dejará de controlarse desde el centro operativo de Adif en Atocha (Madrid) y pasará a gestionarse desde Ourense, donde el administrador ferroviario está modernizando el Centro de Regulación de la Circulación (CRC) de Galicia.

La actuación, que cuenta con una inversión de 1,1 millones de euros, permitirá centralizar la gestión de la circulación ferroviaria de toda Galicia, tanto de las líneas convencionales como de alta velocidad y ancho métrico. En total, el nuevo centro supervisará 1.151 kilómetros de vías, de forma remota y en tiempo real.

Las instalaciones estarán ubicadas en la antigua estación de San Francisco, en Ourense, donde ya funciona el actual centro de regulación, en el que trabajan simultáneamente una decena de personas. La modernización incluirá tecnología de última generación y una gran pantalla de control de más de 35 metros cuadrados.

Cambios en el control

Actualmente, el centro de Ourense supervisa la red convencional de Galicia, mientras que los tramos de alta velocidad Madrid-Ourense y Ourense-Santiago se gestionan desde Atocha.

Con la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones, Ourense asumirá el control del tramo Ourense-Santiago, así como el de la red de ancho métrico entre Ferrol y Ribadeo, mientras que el centro madrileño continuará gestionando la conexión de alta velocidad con Madrid hasta el entorno de Ourense.

Adif avanza en la instalación del nuevo software y en la adecuación del edificio, aunque todavía no ha concretado una fecha para su entrada en funcionamiento.