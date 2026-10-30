Familiares del 'Villa de Pitanxo' se reunirán con la aseguradora tras su oferta de 6,2 millones de euros

Familias de las 21 víctimas mortales del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo', naufragado en aguas de Terranova (Canadá) en febrero de 2022, han asegurado que mantendrán una reunión este sábado después de que la aseguradora del barco, la armadora Pesquerías Nores Marín y el patrón Juan Padín Costas les ofreciesen unos 6,2 millones de euros a 20 familiares que han acreditado su derecho a reclamar.

Según ha informado la portavoz de las familias, María José de Pazo, a Europa Press, este sábado se reunirán las familias y trasladarán a los medios de comunicación datos a raíz de las últimas noticias.

Pese a esto, ha reiterado que el colectivo de víctimas "ha buscado y buscará siempre justicia" y que se sepa "la verdad de las causas del naufragio" para que "los responsables de la muerte de 21 personas tengan su sentencia".

Todo ello después de conocerse que la aseguradora, la armadora y el patrón han puesto sobre la mesa indemnizaciones que alcanzarían los 6,2 millones de euros. La propuesta incluye también un pago de más de 123.500 euros para Samuel Koufie, superviviente del naufragio.

Las cantidades ofrecidas a los familiares de cada fallecido varían en función del parentesco y de los perjuicios acreditados por cada reclamante.

Por su parte, fuentes del despacho Amya Abogados, que ejerce la representación de las tres partes, han señalado que la armadora ha tratado "desde el principio de resolver las reclamaciones de las familias, al margen de que existan o no responsabilidades civiles y penales".

Sin embargo, esto no ha sido posible hasta ahora porque algunos de los legitimados para reclamar no habían presentado acreditación suficiente, otros siguen sin hacerlo y otros la han presentado de forma defectuosa. Las fuentes también han atribuido las dificultades a las "pretensiones desmedidas de muchos reclamantes".