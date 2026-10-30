Entró en vigor: la ayuda para desempleados dotada con 10,2 millones para pagar alojamiento y manutención

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado esta semana la convocatoria de ayudas 2026/2027 para facilitar la participación de personas desempleadas en los cursos de formación para el empleo que impulsa el Gobierno gallego.

Con un presupuesto global de 10,2 millones de euros, estas ayudas permitirán apoyar los gastos de desplazamiento, manutención, alojamiento o conciliación y favorecer que más personas puedan acceder a la formación que necesitan para mejorar sus opciones laborales.

Detalles de la convocatoria

En la línea de convocatorias anteriores, la Xunta concederá ayudas directas de 9 euros por día de clase al alumnado con una discapacidad igual o superior al 33%, así como a las personas integrantes de familias numerosas o monoparentales.

En el caso de las víctimas de violencia de género que participen en las acciones formativas, la cuantía será de 10 euros diarios.

El Ejecutivo autonómico contempla también apoyos a la conciliación para personas que tengan a su cuidado hijos, menores de 12 años en acogida y/o familiares con dependencia de hasta segundo grado.

"En este caso, la ayuda equivaldrá al 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) diario vigente, con el objetivo de facilitar la asistencia a las actividades formativas", detalla la Xunta.

Por otro lado, la convocatoria incluye ayudas para el transporte en vehículo propio --hasta 25 euros diarios-- o público urbano e interurbano --1,5 euros al día--; para la manutención --12 euros diarios--; y para alojamiento y manutención, con un máximo de 80 euros diarios, cuando la distancia sea de 100 km o más y no exista transporte que permita el desplazamiento diario.

Las solicitudes se deberán presentar en el plazo de un mes desde la incorporación a la acción formativa o desde que se produzca el hecho causante de la ayuda.

"Podrán acogerse a la convocatoria las acciones formativas iniciadas entre el 1 de noviembre de 2026 y el 31 de octubre de 2027".

Acciones formativas

La Xunta explica, en un comunicado oficial, que las ayudas están destinadas a cubrir los gastos derivados de la participación en un amplio abanico de acciones formativas, "todas ellas pertenecientes al Sistema de Formación Profesional de grados A, B o C o a la formación en el puesto de trabajo incluida en el Catálogo de Especialidades del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE)".

Entre ellas figuran los cursos de los centros propios de la Consellería de Empleo y de las entidades y centros que imparten formación para personas desempleadas impulsada por la Xunta, así como las acciones desarrolladas en las unidades de formación de empresas en el marco del programa Galicia Suma Talento: Plan de Formación de Empresas.