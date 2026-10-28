Oporto le dedica a Galicia una de sus nuevas estaciones de metro

Aún no se ha construido la línea de alta velocidad que conectará Vigo con Oporto, pero el metro de la ciudad lusa llegará en pocos meses a 'Galiza'. El ayuntamiento portugués ha comenzado la construcción de una nueva estación de metro que llevará el nombre de la comunidad autónoma.

La nueva estación de metro estará situada en la Praça da Galiza de Oporto, una de las áreas que recorrerá la 'Linha Rosa', el nuevo trayecto del transporte urbano de la ciudad lusa y que previsiblemente abrirá al público durante el primer trimestre de 2027.

El proyecto está diseñado por el arquitecto Eduardo Souto Moura y ha comenzado a construirse esta semana, tras dos años de retraso. Según información de Metro do Porto, la construcción debería haber concluido en diciembre de 2023 y conectará Galiza con Casa da Música, Praça 24 de Agosto y São Bento.

La nueva parada 'Galiza' dará servicio a los colegios Gomes Teixeira e Infante D. Henrique, así como a las Facultades de Artes, Arquitectura y Ciencias. También será un importante nudo de transporte para el Centro Materno-Infantil, para los Jardins do Palácio de Cristal y para el Arena Rosa Mota.

📍 Galiza Ⓜ Uma nova estação pronta a receber o Metro. #metrodoporto #linharosa #sustentável2030 #portugal2030 https://t.co/7fREQ7i4kM — Metro do Porto (@MetrodoPorto) October 27, 2026

La estación se construye mediante el método de excavación y cubierta y constará de dos niveles: entresuelo y andén. Además, dispondrá de cuatro salidas y ascensores que conectarán la superficie con el andén.

Metro do Porto asegura, además, que los jardines y zonas verdes situadas en Praça da Galiza e inmediaciones serán "íntegramente repuestos, mejorados y renovados". El objetivo final es reducir el tránsito de vehículos en una de las zonas con mayor intensidad de tráfico de la ciudad.