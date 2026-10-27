Los meteorólogos avisan: "El actual evento de El Niño será el más intenso jamás registrado"

En meteorología se habla de El Niño y La Niña como las dos fases opuestas de un patrón climático natural llamado ENOS (El Niño-Oscilación del Sur). No solo alteran la temperatura del océano Pacífico --El Niño la sube y La Niña la baja--, sino que también tienen un efecto directo el clima a nivel global.

Actualmente nos encontramos en plena fase del fenómeno de El Niño. De hecho, la Organización Meteorológica Mundial (WMO) ha alertado de un evento de El Niño "sin precedentes". "Se prevé que la anomalía media estacional de la temperatura superficial del mar alcance aproximadamente +3,8 ºC, con un pico de calentamiento alrededor de diciembre de 2026".

¿Cuál es el efecto de El Niño en España?

El Niño suele provocar alteraciones en las precipitaciones, sequías en unas regiones y lluvias torrenciales en otras. Además, genera récords de temperatura en distintas zonas del planeta. Pero, ¿cuál es el efecto de El Niño en España y más concretamente en Galicia?

Aunque El Niño es un evento conocido por alterar los patrones de temperatura y lluvia, su efecto en España no es directo ni automático. El clima peninsular depende de factores como la circulación atlántica y el anticiclón de las Azores. No obstante, existe una alta probabilidad de registrar temperaturas por encima de la media.

El meteorólogo Mario Picazo explica que el mayor impacto del fenómeno de El Niño se produce en las zonas tropicales próximas al Pacífico.

"En el caso concreto de España, el escenario más razonable es un otoño claramente cálido, con cierta inclinación hacia condiciones húmedas, pero también con una distribución muy irregular de la lluvia", explica en el portal meteorológico Eltiempo.es.

Y añade: "En el tiempo de España influyen de manera mucho más inmediata la Oscilación del Atlántico Norte, el patrón del Atlántico este, la posición de las Azores y la trayectoria de las borrascas y vaguadas".

Los últimos estudios realizados con modelos climáticos indican que hay una tendencia a que el Mediterráneo occidental reciba más lluvia en otoño. "Esta señal se ha relacionado durante otros El Niño", indica Mario Picazo. Con respecto a Galicia, no menciona nada; solo que este patrón provoca "alteraciones del transporte de humedad desde el Atlántico hacia Europa occidental".

"El Niño más intenso jamás registrado"

El actual evento será "el más intenso jamás registrado" y las consecuencias "pueden ser devastadoras para las regiones más vulnerables", advierte Marta Almarcha, meteoróloga en Eltiempo.es.

El Niño continúa intensificándose en medio del Pacífico ecuatorial. Para diciembre de 2026, "es posible que alcance una intensidad sin precedentes".

En este contexto, la temperatura superficial del Pacífico ecuatorial podría aumentar hasta 3,8 ºC por encima del promedio. En el océano Índico se prevé una anomalía estacional de 0,3 ºC, mientras que en el Atlántico ecuatorial se anticipa que la cuenca se mantenga cálida.

Tanto la Organización Meteorológica Mundial como la ONU alertan de que El Niño también traerá "sequías, incendios, lluvias torrenciales e inundaciones".