Rueda acusa al Gobierno de usar las acampadas por la vivienda de forma electoralista

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, atiende a los medios de comunicación. Elena Fernández - Europa Press

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que espera que Galicia sea el "motor del cambio" en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. El líder del PPdeG, además, ha acusado al Gobierno de utilizar electoralmente las acampadas por la vivienda.

Así lo ha considerado tras ser preguntado por los medios en un acto en Baiona. El máximo mandatario autonómico ha defendido que hay "un intento clarísimo por parte del Gobierno de utilizarlo electoralmente". "Y probablemente haya personas también en esas acampadas, no todas ni mucho menos, que vayan también con esa intención", ha sostenido.

Tras ello, como informa Europa Press, ha pedido a la gente examinar lo que pasó durante los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez en los que "no hizo absolutamente nada por la vivienda". "No le preocupó en absoluto", ha asegurado para censurar que tuviese "un Ministerio de Vivienda absolutamente inoperativo".

Frente a ello, ha puesto en valor las políticas de su Ejecutivo en la materia al promover 4.000 viviendas y habilitar suelo para que se pueda desarrollar vivienda protegida. "Y un gobierno que no ha hecho nada, ahora lo que intenta es que el tema de la vivienda sea algo que le favorezca", ha censurado, así como ha sostenido que la "gente no es tonta" y que "sabe lo que pasó durante estos ocho años".

Galicia, "motor del cambio"

Por otro lado, Rueda ha sostenido que la gente "no aguanta más a este gobierno absolutamente paralizado" y del que cada día se conoce "un nuevo escándalo". Además, ha censurado las medidas "absolutamente electoralistas" que "rozan muchas veces el ordenamiento jurídico".

Dicho esto, ha recordado que el PP pedía "desde hace mucho tiempo" que se convocasen elecciones toda vez que "la gente está deseando hablar". "Y espero que Galicia sea el motor de cambio", ha destacado.

Los campings y la desestacionalización del turismo

En esta línea, ha recordado que 400.000 viajeros que visitaron Galicia en 2025 escogieron alojarse en un camping, lo que supone un 74% que hace 10 años. Así, ha afirmado que estos establecimientos contribuyen a dinamizar la economía local, fijar población, generar empleo de calidad y promover la desestacionalización del turismo.