Trasladado al hospital después de volcar con su coche en Lalín (Pontevedra)

Un conductor ha resultado herido este miércoles después de volcar su coche en Lalín (Pontevedra) y ha sido trasladado al hospital.

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente ocurrió minutos después de las 23:00 horas, cuando desde la Central de Emergencias se recibieron varios avisos alertando de que un coche había volcado tras chocar contra una rotonda de la avenida de Buenos Aires.

Hasta allí se desplazaron bomberos de Silleda y el GES de Lalín, que asistieron a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. En principio, la víctima no podía salir del coche y finalmente no fue necesario excarcelarlo y fue retirado con una tabla de rescate.

En el operativo también participaron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.