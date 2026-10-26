Investigan una pelea multitudinaria ocurrida este fin de semana en Lalín (Pontevedra)

La Guardia Civil investiga una pelea multitudinaria ocurrida este fin de semana en la localidad pontevedresa de Lalín que fue grabada en vídeo y difundida en redes sociales.

Según fuentes de la Benemérita consultadas por Europa Press, la reyerta ocurrió en la madrugada del viernes para el sábado sobre las 02:30 horas y, por el momento, no hay ninguna denuncia presentada ante los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Sin embargo, la Guardia Civil investiga de oficio esta pelea, tras tener conocimiento de la misma, sin que conste tampoco algún parte de lesiones.