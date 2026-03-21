Hallan un cadáver calcinado e irreconocible en un camino de Almadén (Ciudad Real): la Guardia Civil investiga el caso

El cadáver de un hombre, calcinado e irreconocible, ha aparecido a primera hora de esta mañana en un camino junto al kilómetro 5 de la carretera CR-424, en el término municipal de Almadén (Ciudad Real).

Así lo han confirmado a EFE fuentes municipales y de la Policía Local desplazadas a la zona. Según han señalado, por el momento "se desconocen las circunstancias y la identidad del fallecido".

Los efectivos de la Guardia Civil se han personado en el lugar en torno a las 10:00 horas y se han hecho cargo de la investigación.

El hallazgo se ha producido en un camino apartado de la vía principal que une Almadén con Almadenejos.

La carretera permanece cortada al tráfico debido al despliegue de patrullas que trabajan en el lugar para esclarecer los hechos.