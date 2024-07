Un hombre desentierra a su hermano, lo decapita y se pasea con la cabeza por Águilas (Murcia)

El cementerio municipal de Águilas ha sido el escenario de una -supuesta- profanación terrorífica. EL ESPAÑOL ha confirmado en exclusiva a través de fuentes de la investigación que A.H.R., un vecino mayor de 30 años, durante la madrugada de este miércoles se coló en el camposanto, se dirigió a la lápida de su hermano, desenterró el cadáver, lo decapitó mientras lo grababa todo en vídeo y se lo envió a su madre.

Posteriormente, portando la cabeza de su hermano, se paseó por varias calles de esta turística localidad del litoral murciano, exhibiendo el cráneo de su difunto hermano, hasta que una patrulla de la Policía Local logró interceptarle.

"Es una persona que no está bien: tiene problemas psiquiátricos", tal y como aclaran las citadas fuentes de la investigación. De hecho, la Policía Local ha tenido "varias intervenciones" con este vecino -A. H. R.- por "desórdenes públicos" y "discusiones" en el domicilio familiar.

Precisamente, la última intervención policial se produjo este martes, tan solo unas horas antes de la presunta profanación que protagonizó y que ha generado un enorme revuelo entre los 37.000 vecinos de Águilas. "Antes de las tres de la madrugada fue atendido y se lo llevaron en ambulancia al Hospital Rafael Méndez de Lorca". Pero después de pasar por consulta, le dieron el alta y se dirigió al cementerio municipal de Águilas para profanar la tumba de su hermano y llevarse su cráneo.

¿Dónde está la cabeza?

"Parece ser que tuvo un brote psicótico". Todo apunta a que después de esa intervención donde medió la Policía Local y recibió asistencia sanitaria, bien entrada la madrugada, este hombre se coló en el camposanto y desenterró a su propio hermano para decapitarle. "Entró en el cementerio fracturando una puerta lateral de madera, accedió al féretro y se llevó el cráneo", según prosiguen detallando fuentes de la investigación.

La macabra secuencia quedó inmortalizada en un vídeo. "Parece ser que rompió la tumba del hermano, se grabó a sí mismo mientras le cortaba la cabeza al difunto y luego le envío una o varias grabaciones a la madre que fue la persona que alertó sobre lo sucedido". La llamada de la mujer se produjo a las 5.30 horas de la madrugada de este miércoles.

Varios nichos en el cementerio municipal de Águilas.

De inmediato, se puso en marcha un fuerte dispositivo con patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil que dio con el sospechoso, pero a esta hora todavía no se ha podido localizar la cabeza del difunto. Al menos, este diario no ha podido confirmarlo por ninguna fuente oficial y otras fuentes apuntan a que se desconoce el paradero del cráneo: "Cuando le arrestaron no llevaba encima la cabeza de su difunto hermano".

De momento, hay abierta una investigación para esclarecer todos los extremos de lo sucedido. "No se sabe cómo lo hizo para separar el cráneo del cuerpo", subrayan fuentes ligadas al caso.

El difunto hermano de la persona arrestada por la Policía Local había fallecido "hace tres años aproximadamente" y se desconocen los motivos de esta acción, aunque la principal hipótesis que se baraja es que A.H.R. haya actuado movido por sus problemas de salud mental. Prueba de ello es que una fuente próxima a la investigación asegura que este miércoles ha sido "internado en el área de psiquiatría del Hospital Rafael Méndez".

De hecho, no se descarta que los terribles hechos ocurridos en el cementerio se salden sin una condena: "Lo ocurrido es una profanación de tumba, aunque se trate de un hermano, pero todavía no está claro que se considere un delito porque para ello es necesario que exista un ánimo de hacer daño y el detenido no tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal, por ser una persona bajo tratamiento psiquiátrico".