Horóscopo de hoy, jueves 1 de julio: predicciones sobre amor, trabajo, dinero y cambios

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá hoy bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día 1 de julio según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

ARIES

Necesitas utilizar tu gran armonización interior, de manera que tus sentimientos, emociones y pensamientos funcionen al unísono y de la manera más equilibrada posible. Necesitas organizar la estabilidad de tu vida de una forma intuitiva y a la vez acorde con los tiempos que corren.

AMOR: Es un día en el cual tus sentimientos fluirán libres y serán cariñosos y correspondidos.

TRABAJO: Será un día para aprender a leer subliminalmente y a experimentar tus apreciaciones de forma más sutil.

CAMBIOS: Deberás sentar las bases de una manera práctica y con argumentos para que todo sea fluido y real. Más información...

TAURO

Es un momento para que tus ideas fluyan de una forma creativa e innovadora y puedas llevar a cabo tus proyectos de una manera más sencilla para poder cosechar éxitos. Podrás realizar tus planes con personas afines para disfrutar entre todos del buen ambiente.

AMOR: Es un día para que tu gran sensibilidad te sirva de puente para proyectar nuevas metas en tu vida.

TRABAJO: Podrás intuir de forma sencilla y fácil la dirección que vas a seguir en tus protecciones futuras.

CAMBIOS: Es un tiempo para poner “las cartas sobre la mesa” y definir tus objetivos; así será todo más sencillo. Más información...

GÉMINIS

Notarás qué necesitas dejarte llevar por tu percepción interna, especialmente en todos los asuntos que se refieren a tu vida personal, social y principalmente en tus actividades profesionales. Tu fluir interno te ayudará a seguir el camino adecuado.

AMOR: Es un día en el que tu gran facilidad para prever el futuro te ayudará a concretar la forma de mostrar tu mejor cara y afecto.

TRABAJO: Es un día indicado para dejarte llevar por lo que tu corazón siente en materia de proyectos sociales y profesionales.

CAMBIOS: Es un día en el cuales importante deshacerte de antiguos esquemas de bloqueos emocionales; y así todo “irá como la seda”. Más información...

CÁNCER

Estás en un día muy importante en el cual deberás aprender de tus experiencias pasadas y de otras épocas en las que te sucedieron situaciones parecidas. La forma en la que ahora las lleves a cabo será muy importante para lo que obtengas con dichas actuaciones.

AMOR: Es un momento para que tus grandes ideas fluyan precisas a tu alrededor y te ayuden a que el ambiente sea idóneo para todo.

TRABAJO: Tendrás que dejar de pensar tanto y seguir tus precepciones para acertar en las elecciones que tomas.

CAMBIOS: Tendrás una gran oportunidad para mostrar tus proyectos de una manera alegre y confiada. Más información...

LEO

En este día notarás que tus sentimientos deberán estar equilibrados para que tus actuaciones sean las correctas y precisas en cada momento y ocasión. Tienes que aprender a valorar de la forma adecuada cada proyecto y a cada persona con la que te encuentres en esta jornada.

AMOR: Será un día muy importante para mostrar tu amor verdadero de una forma radiante y sincera.

TRABAJO: Es un día especial para desplegar tus talentos de una manera sutil, ya que será más efectiva.

CAMBIOS: Es un día especial para conseguir agilizar ciertos asuntos relacionados con tus actividades y tu forma de vida. Más información...

VIRGO

Es un día muy importante para evitar que tus emociones se desborden cuando interacciones con otras personas, o cuando mantengas conversaciones y encuentros con algunas de ellas. Es importante que tus tratos y acuerdos sean benéficos para todos.

AMOR: Deberás aclarar algunos hechos del pasado y conseguir que entiendan porqué actuaste de esa forma.

TRABAJO: Será un día en el que recapacitarás que no es importante analizar tato, ya que tu espíritu sabe perfectamente como debes sintonizar con los demás.

CAMBIOS: Hoy es un momento en el cual podrás poner a punto tu forma de manejar las ideas propias y de enlazaras con las de otros para que sean más efectivas. Más información...

LIBRA

Será un día en el cual necesitas poner en orden tus sentimientos y que las emociones fluyan adecuadamente con las personas que te rodean. Es muy importante que busques momentos de bienestar y de relax para sentirte a gusto en los entornos en los que te muevas.

AMOR: Hoy sentirás que es el día ideal para mostrar tu cariño de una forma desinteresada y muy afectuosa.

TRABAJO: Es un día para entregar tu cariño y aprecio por los demás de una forma más afectuosa y a la vez más amable.

CAMBIOS: Es un día para poder renovar la forma en la que ofreces tu cariño y que lo sientas verdaderamente en tu interior. Más información...

ESCORPIO

Es un día indicado para que desde tu corazón fluya libremente el cariño que sientes por tus seres queridos. Cuanto más puedas disfrutar de cada ocasión y de cada acción que realices, mejor te sentirás con tu entorno y con las personas que te rodean.

AMOR: Es un momento en el cual podrás tener una cita romántica o un día idílico para disfrutar con la persona que más quieres.

TRABAJO: Deberás disfrutar de todo lo que hoy la vida te ofrece porque será la señal de que lo has atraído por tu buen corazón.

CAMBIOS: Es un día en el cual podrás dar un gran paso en la forma en la que comunicas e interactúas con los demás. Más información...

SAGITARIO

Es un día en el cual necesitas estabilizar alguna situación de tu vida que por alguna razón sientes que no fluye adecuadamente como las demás. Es importante que observes tus reacciones y que comprendes que la actitud que muestras ante cada paso que das es lo más importante.

AMOR: Será un día muy importante para ser una persona precisa y a la vez comprometida con los sentimientos y la persona que más quieres.



TRABAJO: Podrás estabilizar tu situación si aprende a verlos con los ojos del amor y no de la reflexión.

CAMBIOS: Es un día en el que te sentirás más cerca de algunas personas de tu entorno que precisan de tu apoyo y cariño. Más información...

CAPRICORNIO

Es un momento en el que debes sacar hacia el exterior muchas de las emociones que tienes guardadas. Es importante que aclares ciertas situaciones interactuando con las personas precisas y hablando de ellas para evitar que sigan siendo un bloqueo en vuestro entendimiento.

AMOR: Es un momento para dejar claro cuáles son tus sentimientos y de qué forma vais a llevar vuestra convivencia de una manera práctica y fluida.

TRABAJO: Es un día para poder expresar el afecto y tu cordialidad a los demás de una manera efectiva y brillante.

CAMBIOS: Deberás sentirte con un gran dinamismo y una alegría interior que te ayudará a disfrutar “a tope” con tus actividades. Más información...

ACUARIO

Necesitas deshacerte de antiguas visiones del pasado que bloqueaban tus emociones y que no te permitían la estabilidad necesaria para sentirte a gusto en tu trabajo. También deberás poner en orden la manera de llevar a cabo las inversiones precisas qué obtienes de tus ganancias profesionales.

AMOR: Deberás sentar las bases económicas y prácticas en vuestra relación para que esta prospere y vaya en la buena dirección.

TRABAJO: Deberás olvidar lo que te preocupa y actuar con los sentimientos firmes y suaves en tus cuestiones de trabajo.

CAMBIOS: Es un día en el cual podrás reorganizar alguna estancia del hogar para sentirte más a gusto y con mayor armonía. Más información...

PISCIS

Es un día en el que necesitas deshacerte de viejos patrones que ya no van con tu forma de ser; y para ello podrás demostrar tus sentimientos verdaderos. Recuerda que no tienes por qué explotar, solamente deberás indicar qué es lo que te gusta y lo que no y de esta manera expresarás tus emociones con claridad.

AMOR: Hoy, es un día para definir tus principios y que la pareja también aprenda a amoldarse a ellos, para que te sientas “en tu salsa”.

TRABAJO: Es un día en el que necesitas creer en ti para profundizar en tus creaciones.

CAMBIOS: Es una jornada para transformar la manera en la que te expresas. Y aprender a profundizar y a ser más condescendiente. Más información...