Los profesores prohuelga: "Sin protocolo, corremos riesgo de un contagio masivo"

“Nosotros venimos desde el confinamiento reclamando medidas y propuestas. Tenemos el ejemplo de otras comunidades donde se ha contratado personal y donde ha habido reuniones con sindicatos. Nosotros hemos recibido la callada por respuesta. Sólo hemos conseguido que echen balones fuera y ninguna concreción”. Estas frases son de Enrique Díaz Tenorio, miembro de CGT y del comité de la huelga educativa que los profesores preparan en Madrid para el inicio del curso. Muchos maestros secundarán esta medida. Otros la consideran insuficiente: quieren que sea indefinida. En lo que parece coincidir la mayoría es en que las condiciones actuales no permiten una vuelta segura a las aulas.

“La inacción del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de su Consejería de Educación frente al inicio de curso es total y no han previsto ni las medidas adecuadas ni el imprescindible incremento de recursos”, expusieron este miércoles los sindicatos en la convocatoria del paro, que está estipulado para los días 4, 7, 8 y 9 de septiembre. “Esta gravísima situación pone en peligro a la Comunidad Educativa y, por tanto, a todo el conjunto de la sociedad madrileña. Por ello CCOO, UGT, CGT y STEM convocan movilizaciones del profesorado, incluyendo jornadas de huelga en el comienzo del curso lectivo", señalan los convocantes.

No están de acuerdo con el paro ni Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ni su Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Él cree que primero "hay que conocer las condiciones en las que se volverá". La presidenta puso un tuit en el que decía: “Estamos ante la situación más difícil en décadas. Todas las CCAA pensamos cómo hacer lo mejor para nuestros alumnos y profesores. Presentaremos próximamente nuestra estrategia, sin embargo ya tenemos la huelga pertinente. Pedimos responsabilidad”.

Los colegios están preparándose para la reapertura con medidas básicas obligatorias. R. García EFE

Desde CGT tildan este mensaje en las redes sociales de “gracioso”. “Dicen que nos hemos anticipado a las respuestas, pero es que no hemos tenido ninguna respuesta como organizaciones sindicales. Y no queremos respuestas ya, ahora queremos hechos. Ha pasado el verano y la previsión de plantillas, la previsión de lo que depende la ratio, que es menor que la del año pasado por los recortes de unidades… Ante esta situación, la comunidad educativa se encuentra que ha pasado el verano y nos encontramos un inicio de curso sin actuaciones concretas”.

El sindicato cree que en Madrid en concreto ha habido una “falta total de respuesta, con actitudes que rayan incluso la provocación por parte del Gobierno regional. Ante esta situación prolongada en el tiempo hemos tomado esta decisión con el fin de que el Gobierno regional se siente a negociar”.

¿Cómo han acogido esta noticia los profesores de Madrid? EL ESPAÑOL ha hablado con algunos docentes que han explicado su situación. Todos apoyan la falta de medidas e insisten en que quieren volver a la educación presencial, la única que entienden que es capaz de ofrecer al alumnado lo que necesitan. Eso sí, siempre y cuando se pueda garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa. También apoyan la huelga, aunque con matices.

José Luis García: "No sabemos dónde empezar"

José Luis, profesor de Primaria, es prudente. Aún no sabe si secundará la huelga convocada en Educación. Primero tendrá que mirar el protocolo, aunque no está de acuerdo con el cómo se comenzará el curso. “Tenemos cuatro escenarios y no sabemos dónde vamos a empezar. Nos incorporamos en semana y media. Por lo menos que nos digan en qué escenario vamos a comenzar”.

José Luis.

Cree que todo puede cambiar la próxima semana. Concretamente, el 27 de agosto. Ahí puede que caigan al suelo los cuatro escenarios propuestos por la Comunidad de Madrid para el inicio del curso. “Lo peor es el silencio. Sólo conocemos esos escenarios. Los equipos directivos han tenido que crear sus propios protocolos”, dice. Para ello han tenido “cero medios”. “No nos han dado nada. Hace cuatro meses mascarillas y geles hidroalcohólicos. Los centros están pagando los protocolos que establecen con los presupuestos que ya tenían”, apunta.

Defiende el trabajo de los equipos directivos, que han tenido que trabajar sin recursos. “Son los responsables y les han hecho responsables a ellos. En los colegios tiene que haber un director Covid, que va a ser o un miembro del equipo directivo o el enfermero o enfermera del centro”, expone.

Ángeles González: "No estoy segura de mi protocolo"

Ángeles González ha diseñado un protocolo para su centro. “No estoy segura”, expone en conversación con EL ESPAÑOL. Es la directora, pero apunta: “No soy epidemióloga ni sanitaria”. Asegura que ha aplicado el sentido común en lo que ha establecido en su instituto, pero no tiene “base científica”.

Habla de la huelga de profesores. Los directores no pueden secundarla porque son servicios mínimos. Ella, por lo tanto, no acudirá. Sí conoce a muchos profesores que lo harán y señala: “Quiero dejar claro que la huelga la han convocado los profesores porque consideran que así no se puede empezar, pero lo que tenemos todos es muy buena voluntad para que los alumnos tengan la educación que se merecen -la presencial-. Somos un servicio público. Estamos al servicio de los alumnos, no es un problema personal nuestro”. La docente espera que el poco tiempo que queda sirva para que las administraciones inviertan en recursos materiales y humanos que impidan que finalmente se materialice el paro convocado.

Ángeles.

La directora del IES Juan de Mairena explica los distintos problemas que se encuentran: “Necesitamos recursos materiales y humanos. Si los niños tienen que tener dos mascarillas al día, a ver cuántas hay. Necesitamos que los grupos sean pequeños de verdad. En mi centro tenemos hasta 37 alumnos en Bachillerato, no se puede hacer. Además, hacer grupos burbuja en secundaria es muy complicado. Los profesores rotan y, si uno está infectado, contagiará a todos los grupos por los que pase. Necesitamos profesional de limpieza, necesitamos conserjes que vigilen los pasillos… Eso dependiendo del escenario, pero es que ahora mismo no tenemos medios para favorecer la seguridad de los alumnos”.

¿Logrará la administración revertir esta situación antes de que comience el curso? La directora expone: “Si se hace un esfuerzo muy grande por parte de la administración (es difícil, eh, porque ha habido mucho tiempo antes que se ha desperdiciado), si ponen los medios humanos y materiales, podríamos intentarlo con seguridad. Al menos, con más seguridad”.

Hay riesgo con la apertura del centro, pero los alumnos necesitan que vuelva la educación presencial. “El riesgo cero es que se cierre el centro. Nosotros lo que queremos es dar a los alumnos la educación que merecen y necesitan, pero anteponemos la salud a todo lo demás. Si puede compatibilizarse todo, es lo que queremos. Que no haya que elegir”, insiste Ángeles.

Por último, la directora recalca: “Absolutamente: todo se basa en la aportación de recursos y el establecimiento de un plan. Yo no soy epidemióloga, ni soy sanitaria. No vale la buena voluntad. En un centro como el mío, de 1.300 alumnos, no puedo distinguir si los 3 o 4 que se ponen enfermos cada día tienen el covid o no, o si se encuentran mal por cualquier cosa. Esa decisión es muy difícil, pero si hubiera medios para ello, como si tuviéramos un sanitario, por ejemplo... Y en nuestro caso, ¿a qué centro de salud acudimos si está cerrado?

Alberto Colomo: "El tuit de Ayuso es hiriente"

“Hay falta de planificación”, expone Alberto Colomo, profesor interino de secundaria. Cree que en esta ocasión se ha sumado todo: la necesidad de una vuelta al cole ‘segura’ y los ataques que se han realizado a la educación pública durante años. Además, dice que “no se ha contado con nadie. No hay planificación real para la situación que hay en este inicio de curso”. Secundará la huelga los dos días que le corresponden.

Ha contestado al tuit puesto por Isabel Díaz Ayuso. “Es bastante irónico e hiriente”, dice. “Irónico que hable de responsabilidad una persona, y un gobierno, al que se le ha ido de las manos una gestión de la pandemia, que apela a la responsabilidad individual de los ciudadanos mientras masifica el metro; que apela a la responsabilidad de llevar mascarillas mientras tiene camas cerradas en el hospital…”.

Alberto Colomo.

Como otros profesores, defiende que acudir a los centros es fundamental para la enseñanza. Entiende que, si se suspende la presencialidad, se deberían interrumpir las programaciones didácticas. “Habría que poner un paréntesis en el curso. Lo del año pasado no es la enseñanza que defendemos”.

¿Existe la posibilidad de que se pare la presencialidad? Habla de la huelga indefinida: “La idea es que si no se cumplen las garantías no habrá presencialidad porque vamos a parar el curso. Es posible”.

Colomo explica que “corremos el riesgo, la sociedad, de propagación masiva si juntamos a mucho alumnado y a trabajadores en un espacio cerrado sin protección. A lo mejor los chavales no, pero sí el resto de miembros de la comunidad educativa, las familias y las personas que sean catalogadas de riesgo”.

Entiende que haya padres con miedo a llevar a sus hijos a la escuela. “Sabiendo que el riesgo cero no existe, espero que al menos se hayan tomado decisiones firmes para promover espacios seguros”, afirma.

Borja: "No han desarrollado nada"

Borja es profesor interino de secundaria y, por el momento, no tiene tomada una decisión con respecto a la huelga. En su asociación creen que se debería hacer una huelga indefinida. “Creíamos que era la solución más eficaz”, expone.

Puntualiza todo lo expuesto anteriormente con respecto a los cuatro escenarios: “La Comunidad de Madrid no ha desarrollado nada. Ha planteado cuatro escenarios, no ha desarrollado nada porque no ha tomado iniciativas y medidas relacionadas en su desarrollo. Sólo se ha desarrollado aquel famoso escenario de que el virus no existe. No se ha contratado más profesorado, no se ha hablado con las administraciones para la cesión de espacios, no se ha hablado de bajar las ratios porque necesitamos metro y medio de distancia…”.

Borja.

Este profesor establece una serie de peticiones que la Comunidad de Madrid no ha cumplido a falta de poco más de una semana para la reincorporación de los docentes: “Una enfermera o enfermero. Nosotros no somos personal sanitario y no podemos decir si el alumno tiene síntomas del virus. Estamos solicitando más personal de limpieza. Ahora mismo no podemos limpiar los baños cada 3 horas como se dice. Es imposible. En cuanto al lavado de manos, muchos centros no disponen de jabón ni de agua caliente. ¿Cómo se va a hacer? Necesitamos más personal de comedor y no se está contratando. En resumen, se habla de tomar medidas, pero vamos muy tarde a la hora de establecerlas e implementarlas”.

Apunta a la Comunidad de Madrid y también al Gobierno central, concretamente a la Consejería y al Ministerio de Educación. “Nosotros estamos en Madrid y por eso nos dirigimos hacia Madrid, pero el Ministerio también tiene un papel y está haciendo una dejación de funciones. Aquí no se salva nadie”, dice.

“Quiero insistir en que todos los docentes estamos por volver a la educación presencial. En este tiempo, muchos alumnos se han quedado atrás porque la educación online no ha llegado a ellos. Queremos una educación 100% presencial y volver a las aulas. Lo que no queremos es poner en riesgo la salud del profesorado, el alumnado y sus familias”, recalca como sus compañeros.

Por último, Borja resume en tres ideas las peticiones de los profesores: “Queremos volver a la educación presencial, porque rompe con las desigualdades sociales. Queremos volver con las condiciones de seguridad, para profesores y alumnos y familia. Evidentemente, las administraciones están llegando muy tarde a la hora de tomar medidas. Las medidas están relacionadas con invertir dinero que garantice la seguridad”.