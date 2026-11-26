Los nuevos hábitos de consumo, marcados por la búsqueda de proteína, bienestar digestivo y opciones sin lactosa, guían la hoja de ruta de innovación de Lactalis dentro y fuera del hogar.

La innovación que va del supermercado a la cocina profesional: proteínas, kéfir y productos sin lactosa

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LO ESENCIAL Las claves Lactalis impulsa su estrategia de innovación conectando las tendencias de consumo del supermercado con las exigencias de la cocina profesional. La compañía amplía su catálogo centrándose en productos ricos en proteínas, bienestar digestivo, opciones sin lactosa y formatos convenientes. Categorías como el kéfir y los yogures y postres experimentan una fuerte transformación con lanzamientos orientados al placer y nuevas experiencias de sabor. A través de iniciativas como Lactacademy, la firma ofrece formación y soluciones adaptadas a las necesidades específicas de chefs, baristas y pizzeros.

Un batido rico en proteínas a media mañana, un kéfir con granola para resolver la merienda, una crema de queso picante para compartir o un café latte inspirado en un postre italiano. La leche gana protagonismo más allá del desayuno o la merienda.

El ritmo de vida, la preocupación por la nutrición o la querencia por sabores diferentes han abierto la puerta a que el consumo de lácteos viva, actualmente, una expansión sin precedentes en cuanto al dónde, al cómo y al qué consumimos. La gran cantidad de opciones que se encuentran en los supermercados ofrece un panorama sin igual para que cualquier persona, sea cual sea su motivación, tenga un producto que colme sus expectativas.

Para la industria, esta profusión es un reto que obliga a una exigente tarea de innovación en la tipología de los productos, pero también en los formatos y la filosofía de consumo que hay detrás. En el caso de Lactalis, este proceso parte de una base clara: apostar por nuevos horizontes en este campo no implica romper con sus usos tradicionales; al revés, la compañía aboga por incidir también en lo de siempre.

La respuesta de Lactalis a este desafío consiste en conectar dos ámbitos que comparten consumidores, aunque con necesidades diferentes: el supermercado y la cocina profesional. En 2025 lanzó 38 nuevas referencias en España, dentro de un catálogo de más de 1.000 productos, y en 2026 ha intensificado su apuesta por la proteína, el bienestar digestivo, las alternativas sin lactosa, la conveniencia y las nuevas experiencias de sabor.

La proteína gana protagonismo

La proteína ejemplifica esta evolución. Ha dejado de percibirse como un nutriente exclusivo de la alimentación deportiva para incorporarse con pleno derecho a la alimentación cotidiana y aportar beneficios relevantes. Lactalis facilita este proceso a través de dos referencias:

Puleva High Pro , con sus batidos altos en proteínas y formato individual, responde a quienes buscan una opción práctica para el desayuno, la pausa de media mañana, la merienda o los momentos fuera de casa.

, con sus batidos altos en proteínas y formato individual, responde a quienes buscan una opción práctica para el desayuno, la pausa de media mañana, la merienda o los momentos fuera de casa. Puleva Digest conecta con otro interés creciente: la relación entre alimentación, bienestar digestivo y cuidado de la microbiota.

Gama de productos de las distintas marcas de Lactalis España. Lactalis España.

La evolución del queso

El queso también es uno de esos productos en constante evolución. Si bien el concepto se mantiene casi inalterable desde hace siglos, la innovación actual gira en torno a tres ejes: desarrollar opciones saludables para el desayuno, facilitar la preparación de comidas y cenas, y ofrecer nuevas experiencias de disfrute.

El Ventero Requesón responde al primero con una propuesta baja en grasa, rica en proteínas y versátil, que encuentra en el desayuno una de sus principales ocasiones de consumo, sin limitar sus posibilidades como ingrediente en comidas ligeras y otras recetas.

En los momentos principales del día, la practicidad y el gusto van de la mano. Président Lonchas Cheddar, Président Queso en Polvo y Président Bechamel Sin Lactosa facilitan la preparación de comidas y cenas y aportan sabor a la cocina cotidiana. Por su parte, Galbani Mini Burrata adapta una variedad de gran aceptación a formatos y ocasiones actuales.

El placer también impulsa los lanzamientos más recientes, con propuestas para disfrutar tanto individualmente como en ocasiones sociales. Président Crema de Queso Chili responde al interés creciente por sabores más atrevidos y picantes; La Bodega de Flor de Esgueva, por su parte, acerca a un consumo más cotidiano unos quesos elaborados por los maestros queseros de Flor de Esgueva con todo su saber hacer, pero con un perfil más suave y accesible.

Innovación para profesionales

La cocina profesional es un campo que también se ha beneficiado de esta profundidad en el porfolio de Lactalis. En un entorno donde la novedad por sí sola no es suficiente, hay que garantizar la solidez de los productos en cada elaboración. Por eso, todo chef necesita algo más que un proveedor: un socio que conozca su actividad y le ayude a mejorar su eficiencia, rentabilidad y capacidad de diferenciación.

Con esa vocación nace la propuesta de Lactalis Foodservice: poner su experiencia láctea, sus marcas especializadas y su músculo de suministro al servicio de chefs, baristas y pizzeros. El catálogo de 2026 traduce esta filosofía en soluciones concretas para cada partida:

Para dominar el café sin lactosa: los baristas encuentran en Président Professional La Crème Sin Lactosa la textura y elasticidad necesarias para cremar y dibujar con precisión, mientras que cafeterías y hoteles cuentan con Puleva Profesional Sin Lactosa como un básico infalible para el ritmo diario.

los baristas encuentran en Président Professional La Crème Sin Lactosa la textura y elasticidad necesarias para cremar y dibujar con precisión, mientras que cafeterías y hoteles cuentan con Puleva Profesional Sin Lactosa como un básico infalible para el ritmo diario. Para el horno y la cocina de volumen: los maestros pizzeros disponen ahora de Galbani Professionale Mozzarella Fiordilatte Taglio Napoli, cuyo corte en juliana gruesa está calculado para fundir de manera definida y mantener su blanco característico en la pizza napolitana. A su vez, El Castillo Queso Crema se adapta tanto a pequeños obradores como a grandes cocinas gracias a sus formatos de dos y diez kilos.

Es la prueba de que la verdadera innovación en restauración no siempre está en cambiar la receta, sino en perfeccionar el corte, la textura y el formato para que el profesional pueda centrarse en lo más importante: disfrutar cocinando y fidelizar a su cliente.

Compartir conocimiento

Además de introducir nuevas referencias, Lactalis ha prestado atención a un aspecto que puede pasar desapercibido en este contexto profesional: la formación y el conocimiento. Asumiendo que profundizar en los aspectos técnicos de la cocina es clave para aprovechar al máximo los recursos culinarios, la compañía ha puesto en marcha Lactacademy, el espacio donde Lactalis Foodservice comparte su saber hacer junto a chefs, pasteleros, baristas y maestros pizzeros.

A través de demostraciones en vivo, clases magistrales y programas como Master Pastry Chef, los profesionales encuentran inspiración, pulen su técnica y aprenden a exprimir todo el potencial de cada ingrediente en el servicio diario.

. Lactalis España.

Pero el aprendizaje es mutuo: este diálogo directo permite a Lactalis tomar el pulso real de la cocina y convertir las inquietudes del sector en nuevas soluciones. Producto, formación y servicio se dan la mano así con un único propósito: ayudar a los profesionales a trabajar con mayor agilidad y sorprender a sus clientes en cada plato.

Apuesta por el kéfir

La categoría de yogures y postres también está en transformación. El kéfir ha pasado de ocupar un espacio minoritario a convertirse en una de las categorías más dinámicas de los lácteos refrigerados: en 2026, su consumo ha crecido más de un 65 % en volumen y ya está presente en más del 45 % de los hogares españoles.

Nestlé I ❤️ Kéfir, marca comercializada por Lactalis Nestlé, amplía su gama para acompañar ese crecimiento con formatos y variedades adaptados a diferentes perfiles y ocasiones. La propuesta incluye un nuevo formato Natural 4x125 gramos, variedades bebibles Natural y Fresa-Plátano, y referencias Sin Lactosa y 0 % Materia Grasa en sabores Natural y Multifrutas.

La innovación parte también de observar cómo se consume el producto. En el 40 % de las ocasiones, el kéfir se toma combinado con otros ingredientes. De ahí nace Nestlé Kéfir con granola de miel y almendra, una propuesta en formato 2x125 gramos que reúne kéfir, cereales y frutos secos en un solo gesto.

Por otro lado, el consumo de lácteos ligado al placer continúa siendo una de las tendencias con mayor desarrollo. Nescafé Latte, marca comercializada por Lactalis Nestlé, traslada a los lácteos refrigerados uno de los sabores más reconocibles de la repostería italiana: el tiramisú. Su formato permite disfrutarlo en distintos momentos del día y conecta especialmente con consumidores jóvenes, entre quienes el concepto latte tiramisú ha ganado visibilidad.

La nueva referencia se incorpora a una gama de nueve variedades elaboradas con leche fresca. En ella destaca también Nescafé Latte Baileys, sin alcohol, que ha conseguido posicionarse como una de las propuestas más relevantes de la marca tras su lanzamiento.

La innovación puede aprovechar, además, momentos concretos del calendario. Nescafé Latte Turrón regresa a los lineales después de la buena acogida de la pasada Navidad. La referencia combina un sabor estrechamente ligado a las celebraciones en España con una propuesta concebida para generar novedad, compra por impulso y dinamismo en el lineal.

Innovación y capilaridad

En España, Lactalis cuenta con ocho plantas especializadas, más de 2.600 profesionales y 42 marcas presentes en más de 12 millones de hogares, junto con equipos especializados por categorías y canales. A ello se suma un plan de inversión de 200 millones de euros entre 2026 y 2030, destinado a modernización industrial, transformación digital, transición energética e innovación, y el respaldo de un grupo familiar con más de 90 años de experiencia láctea.

El desafío es seguir haciendo relevantes los lácteos a medida que evolucionan los hábitos de consumo: del desayuno a la merienda o el picoteo; de la compra semanal al consumo para llevar; del hogar a la cafetería, la pizzería o el restaurante.

Ahí reside la propuesta de Lactalis como compañía experta en lácteos: ofrecer marcas, innovación, conocimiento y capacidad industrial para estar presente en las nuevas ocasiones de consumo, aportando valor a las personas consumidoras, a la distribución y a la hostelería.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Lactalis España.