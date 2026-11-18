Lidl se adelanta al Black Friday con la oferta del robot limpiacristales más barato: está disponible por 179,99 €

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LO ESENCIAL Las claves Lidl rebaja el robot limpiacristales Winbot Mini de Ecovacs a 179,99 euros por el Black Friday, frente a su precio habitual de 299 euros. Cuenta con pulverización por atomización ultrasónica, navegación WIN-SLAM 3.0 y sensores que detectan bordes de cristales sin marco en 0,02 segundos. Ofrece cuatro programas de limpieza, potencia de succión de 7.500 Pa, diseño compacto de 5,5 cm de altura y control desde la app Ecovacs HOME. Incluye un sistema de protección de nueve niveles y batería de emergencia para mantener el robot adherido hasta 30 minutos si falla la corriente.

Limpiar cristales es una de las labores domésticas más laboriosas y costosas.

Para facilitar este trabajo, Lidl ha incluido entre sus ofertas de Black Friday un robot limpiacristales de Ecovacs que realiza esta tarea de forma automática.

Se trata del Winbot Mini, un dispositivo compacto que ahora se puede comprar en la tienda online de la cadena alemana por 179,99 euros, frente a los 299 euros de precio de venta recomendado.

Robot limpiacristales Winbot Mini. Lidl.

Presenta un sistema de pulverización por atomización ultrasónica. Cuenta con dos boquillas que generan una fina niebla de agua para ayudar a disolver la suciedad y repartir el líquido de manera uniforme sobre el cristal.

El dispositivo también incorpora la tecnología de navegación WIN-SLAM 3.0, que permite planificar automáticamente las rutas de limpieza para cubrir la superficie de la ventana de manera ordenada.

Además, dispone de sensores optoacopladores que detectan los bordes de los cristales sin marco en apenas 0,02 segundos, para poder adaptar sus movimientos a las características de cada ventana.

Otro de sus puntos destacados es el diseño. El Winbot Mini mide 21,5 centímetros de ancho y largo y tiene una altura de solo 5,5 centímetros. Este formato compacto facilita su utilización en ventanas con obstáculos, como las manillas, y en espacios donde otros dispositivos de mayor tamaño pueden encontrar dificultades.

Robot limpiacristales Winbot Mini. Lidl.

En cuanto a sus posibilidades de uso, ofrece cuatro programas: limpieza rápida, profunda, a fondo y localizada. Estos permiten adaptar el funcionamiento del robot tanto a superficies con suciedad ligera como a zonas concretas que necesitan una mayor atención.

También puede controlarse a través de la aplicación Ecovacs HOME mediante Bluetooth, desde la que es posible seleccionar los modos disponibles y dirigir el aparato.

La seguridad es otro de los aspectos importantes de este robot, especialmente porque trabaja sobre superficies verticales. Para ello, incorpora un sistema de protección de nueve niveles que combina una potencia máxima de succión de 7.500 Pa, sensores de detección y una cuerda de seguridad con mosquetón.

A estas medidas se suma una batería interna de 3.000 mAh que, en caso de corte eléctrico, permite que el dispositivo permanezca adherido al cristal durante un máximo de 30 minutos mientras emite una alarma. Así, el usuario dispone de tiempo para retirarlo sin que se desprenda inmediatamente de la ventana.

El aparato tiene una potencia de 90 W, un nivel de ruido de 63 decibelios y necesita aproximadamente tres horas para completar la carga de su batería de emergencia.

En la caja se incluyen el adaptador de corriente, la cuerda de seguridad, dos paños de microfibra, un envase de 230 mililitros de solución limpiadora y el manual de instrucciones.