Acaba de llegar a Ikea la manta suave perfecta para el frío: está disponible en 6 colores por solo 4,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Ikea lanza la manta polar Daggapor de 130 x 170 cm, ideal para el sofá o la cama y disponible en 6 colores. Está fabricada con 100% poliéster, contando con al menos un 90% de materiales reciclados. El producto ofrece una oferta especial en tienda física a 4,99 euros válida hasta el 31 de diciembre de 2026. Cuenta con una valoración media de 4,6 sobre 5 estrellas en la web de Ikea destacando por su suavidad y ligereza.

Con la llegada del frío, las mantas son uno de los recursos más socorridos para ganar comodidad a la vez que dar un pequeño cambio, sin necesidad de hacer grandes modificaciones en casa.

Entre las propuestas de Ikea para esta temporada destaca la manta Daggapor, un modelo de forro polar que está pensado para utilizar tanto en el sofá como en la cama.

Esta manta, con unas dimensiones de 130 x 170 centímetros y un precio de 4,99 euros en tienda, presenta un tamaño que permite cubrirse mientras se ve la televisión, durante la siesta o incluso colocarla sobre los pies de la cama.

Manta suave. Ikea.

Su diseño rectangular y la gran disponibilidad de colores, además, hace que encaje en diferentes estilos decorativos y pueda combinarse con otros textiles del salón o del dormitorio.

Uno de los aspectos que destacan de este artículo es su composición. Está fabricado con un 100% de poliéster, aunque al menos el 90% de este material es reciclado. Según explica Ikea, el tejido de vellón se caracteriza por su tacto suave y por ser fácil de mantener, además de conservar sus colores y suavidad después de los lavados.

En cuanto a los cuidados, la manta puede lavarse a máquina a una temperatura máxima de 40 grados, con un programa normal.

No admite lejía, secadora, planchado ni limpieza en seco. La compañía también especifica que puede encoger hasta un 4% durante el lavado, un detalle que conviene tener en cuenta para conservar sus dimensiones.

Imagen de un salón con la manta. IA.

En cuanto al precio, Ikea vende este modelo por 5,99 euros. Además, la compañía anuncia una oferta de 4,99 euros exclusivamente en tienda física, válida desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta fin de existencias.

La Daggapor cuenta con una valoración media de 4,6 sobre 5 estrellas en la página web de Ikea, a partir de 347 opiniones de clientes. Entre los aspectos que más destacan los compradores figuran su suavidad, ligereza y relación calidad-precio.

Algunas reseñas también señalan que resulta práctica para utilizarla durante las siestas o como complemento del sofá.