Jysk vende la manta suave perfecta para afrontar el frío esta temporada: disponible en 4 colores por solo 7 euros

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LO ESENCIAL Las claves Jysk pone a la venta la manta de forro polar modelo Dragehode por solo 7 euros, ideal para combatir el frío. Cuenta con unas medidas de 140 x 200 cm y está disponible en cuatro colores: verde oliva, taupe, gris oscuro y rosa. Está fabricada con un 50% de poliéster reciclado y cuenta con la certificación OEKO-TEX STANDARD 100 libre de sustancias nocivas. El producto ha sido un éxito entre los usuarios, alcanzando una valoración media de 4,4 sobre 5 estrellas entre más de 150 compradores.

Cuando bajan las temperaturas, hay pequeños cambios en casa que ayudan a ganar comodidad sin necesidad de hacer grandes desembolsos.

Sacar una manta para el sofá, renovar los textiles del salón o añadir una capa extra de abrigo a la cama son algunas de las costumbres más habituales cuando llega el frío.

Para quienes buscan una opción económica y fácil de integrar en la decoración, Jysk tiene una propuesta que destaca por su precio: una manta de forro polar por 7 euros.

Manta de forro Dragehode. Jysk.

Se trata del modelo Dragehode, una manta que la firma danesa vende en hasta cuatro colores diferentes.

Su principal atractivo es su relación entre precio y características, ya que cuesta 7 euros y tiene un tamaño que permite utilizarla tanto para cubrirse mientras se está en el sofá como para colocarla sobre la cama a modo decorativo.

La manta está fabricada en un 100% de poliéster, aunque la mitad de este material procede de fuentes recicladas.

Es decir, el 50% de su composición corresponde a poliéster reciclado, un aspecto que la diferencia de otros textiles elaborados íntegramente con material virgen.

Manta de forro Dragehode. Jysk.

Otro de sus detalles es el certificado OEKO-TEX STANDARD 100, una certificación que acredita que el producto textil ha sido sometido a pruebas para detectar sustancias nocivas y que cumple los criterios establecidos por este estándar.

La manta presenta un diseño liso y, además, tal y como se ha mencionado anteriormente, está disponible en hasta cuatro colores diferentes, entre los que destacan el verde oliva, taupe, gris oscuro y rosa.

Otro de los aspectos a destacar es su formato de 140 x 200 centímetros, que ofrece una superficie amplia y permite que pueda utilizarse por más de una persona. Es una opción versátil como manta auxiliar para usar en distintas estancias, ya sea para colocar sobre la cama o el sofá, tanto por su funcionalidad como por su valor decorativo.

Falta lo mejor de todo: la manta tiene un precio de 7 euros. De hecho, tal ha sido la gran expectación que los más de 150 compradores han puntuado esta compra con una media de 4,4 sobre 5.