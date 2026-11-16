Jysk vende el banco de almacenaje con dos cajones más elegante para el otoño: disponible por solo 75 euros

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LO ESENCIAL Las claves Jysk pone a la venta el zapatero-banco Jerup en color blanco a un precio de 75 euros. El mueble combina espacio para guardar calzado de hasta la talla 45 con un asiento que soporta hasta 100 kilos de peso. Sus dimensiones compactas de 102 cm de ancho y solo 30 cm de profundidad lo hacen ideal para recibidores pequeños o pasillos. Está fabricado en MDF con acabado barnizado y cuenta con detalles de acero como los tiradores y frenos en los compartimentos.

Mantener el orden en la entrada de casa no siempre es sencillo, especialmente cuando los metros escasean y los zapatos terminan acumulándose junto a la puerta.

Para solucionar este problema, los muebles que reúnen varias funciones se han convertido en una alternativa práctica, sobre todo en viviendas con recibidores pequeños.

Es el caso del zapatero-banco Jerup de Jysk, una pieza que permite guardar el calzado y, al mismo tiempo, disponer de un asiento para quitarse o ponerse los zapatos cómodamente.

Zapatero Jerup. Jysk.

Este mueble, que la cadena danesa vende en color blanco, tiene un precio de 75 euros y destaca por un diseño sencillo que busca aprovechar el espacio sin recargar visualmente la estancia.

Sus dimensiones son de 102 centímetros de ancho, 49 centímetros de alto y 30 centímetros de profundidad, unas medidas que permiten colocarlo junto a la puerta de entrada o en un pasillo sin necesidad de recurrir a un mueble de gran fondo.

Una de las principales características del Jerup es su doble funcionalidad. Por un lado, incorpora dos compartimentos destinados al almacenamiento del calzado, con capacidad para poner zapatos de hasta la talla 45 (talla europea). Los compartimentos cuentan, además, con un sistema de freno para facilitar su apertura y cierre.

Por otro, su superficie superior puede utilizarse como banco. Según las especificaciones de Jysk, soporta una carga máxima de 100 kilos, por lo que ofrece un espacio para sentarse mientras se cambia de calzado.

Zapatero Jerup. Jysk.

En cuanto a los materiales, el mueble está fabricado principalmente en MDF (tablero de fibras de densidad media), tanto en la estructura como en sus diferentes superficies. También incorpora elementos de acero, como los tiradores, y cuenta con un acabado barnizado en color blanco.

Más allá de su función de almacenamiento, el diseño blanco del Jerup facilita su integración en diferentes ambientes. Su estética encaja especialmente bien en recibidores de inspiración clásica, aunque también puede funcionar en espacios de decoración más modernos.

Sus 30 centímetros de profundidad son otro de sus puntos a favor para quienes buscan aprovechar un pasillo o una entrada sin colocar un mueble demasiado voluminoso.

Además, al reunir asiento y almacenamiento en una misma pieza, permite reducir el número de elementos necesarios para organizar esta zona de la vivienda.