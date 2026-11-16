Acaba de llegar a Action el pijama suave de terciopelo perfecto para el frío: disponible en 3 colores por 10,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Action lanza un nuevo pijama de terciopelo para mujer por 10,99 euros el conjunto completo. El diseño de dos piezas destaca por su tejido extrasuave y está disponible en tallas desde la S hasta la XL. Se vende en tres opciones de color: marrón, verde y burdeos. La cadena incluye en sus novedades la vajilla de porcelana 'Très Chic Golden Line' con detalles dorados para la época navideña.

Con la llegada del frío, sacar los pijamas más abrigados se convierte en una de las prioridades para quienes buscan comodidad en el día a día.

Los pijamas que más destacan esta temporada son los de tejidos suaves y agradables al tacto. De hecho, las superficies ya han empezado a vender propuestas pensadas para esta época del año.

Es el caso de Action, que cuenta entre sus novedades con un pijama de terciopelo para mujer que destaca por su diseño clásico, su tejido extrasuave y su precio: menos de 11 euros.

Pijama de terciopelo. Action.

El conjunto está formado por dos piezas: una parte superior de manga larga con cierre de botones y un pantalón largo hasta los tobillos.

Se trata de un diseño de estética atemporal que apuesta por la sencillez y la comodidad, dos características especialmente valoradas a la hora de elegir ropa para dormir.

Uno de sus principales atractivos es el tejido de terciopelo, que destaca por su tacto suave y su acabado.

Además de aportar una apariencia más cuidada al conjunto, este tipo de tejido resulta una opción interesante para quienes prefieren prendas de invierno con una textura agradable sobre la piel.

Pijama de terciopelo. Action.

Otro de los detalles de este lanzamiento es que se puede encontrar en tres colores diferentes: marrón, verde y burdeos. Una variedad que permite escoger entre colores más discretos y opciones más llamativas, sin renunciar al diseño clásico del conjunto.

En cuanto a las tallas, Action comercializa este pijama desde la S hasta la XL, por lo que ofrece distintas opciones para adaptarse a diferentes siluetas. Su precio es de 10,99 euros por conjunto, que incluye tanto la parte superior como el pantalón.

Otras novedades

Además de sus propuestas de ropa para el hogar, Action también incorpora a su catálogo artículos de menaje y decoración pensados para renovar la casa de cara a las próximas celebraciones navideñas.

Una de las opciones más destacadas es su colección Très Chic Golden Line, una vajilla de porcelana que destaca por su diseño sencillo y elegante, con un detalle dorado en el borde de cada pieza.

Vajilla completa. Action.

Se trata de una propuesta que puede encajar tanto en las comidas del día a día como en las celebraciones navideñas, cuando la presentación de la mesa adquiere un protagonismo especial.

La colección está disponible en tres colores diferentes: burdeos, beige y blanco. De esta manera, permite elegir entre una estética más clásica y otra más cálida, adaptándose a distintos estilos de decoración.