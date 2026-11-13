Jysk vende la manta suave perfecta para afrontar el frío esta temporada: disponible en 4 colores por solo 7 euros

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LO ESENCIAL Las claves Jysk ha puesto a la venta el modelo de manta polar Dragehode por un precio económico de 7 euros. Cuenta con unas medidas de 140 x 200 cm y está disponible en cuatro colores: verde oliva, taupe, gris oscuro y rosa. Su tejido está fabricado con un 50% de poliéster reciclado y dispone del certificado OEKO-TEX STANDARD 100. La propuesta ha recibido una gran acogida entre las valoraciones de los usuarios, con una puntuación media de 4,4 sobre 5.

Cuando bajan las temperaturas, hay pequeños cambios en casa que ayudan a ganar comodidad sin necesidad de hacer grandes desembolsos.

Sacar una manta para el sofá, renovar los textiles del salón o añadir una capa extra de abrigo a la cama son algunas de las costumbres más habituales cuando llega el frío.

Para quienes buscan una opción económica y fácil de integrar en la decoración, Jysk tiene una propuesta que destaca por su precio: una manta de forro polar por 7 euros.

Manta de forro Dragehode. Jysk.

Se trata del modelo Dragehode, una manta que la firma danesa vende en hasta cuatro colores diferentes.

Su principal atractivo es su relación entre precio y características, ya que cuesta 7 euros y tiene un tamaño que permite utilizarla tanto para cubrirse mientras se está en el sofá como para colocarla sobre la cama a modo decorativo.

La manta está fabricada en un 100% de poliéster, aunque la mitad de este material procede de fuentes recicladas.

Es decir, el 50% de su composición corresponde a poliéster reciclado, un aspecto que la diferencia de otros textiles elaborados íntegramente con material virgen.

Manta de forro Dragehode. Jysk.

Otro de sus detalles es el certificado OEKO-TEX STANDARD 100, una certificación que acredita que el producto textil ha sido sometido a pruebas para detectar sustancias nocivas y que cumple los criterios establecidos por este estándar.

La manta presenta un diseño liso y, además, tal y como se ha mencionado anteriormente, está disponible en hasta cuatro colores diferentes, entre los que destacan el verde oliva, taupe, gris oscuro y rosa.

Otro de los aspectos a destacar es su formato de 140 x 200 centímetros, que ofrece una superficie amplia y permite que pueda utilizarse por más de una persona. Es una opción versátil como manta auxiliar para usar en distintas estancias, ya sea para colocar sobre la cama o el sofá, tanto por su funcionalidad como por su valor decorativo.

Falta lo mejor de todo: la manta tiene un precio de 7 euros. De hecho, tal ha sido la gran expectación que los más de 150 compradores han puntuado esta compra con una media de 4,4 sobre 5.