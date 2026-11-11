Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el horno más barato: cuesta 44,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Lidl saca a la venta un mini horno de sobremesa de la marca SilverCrest por tan solo 44,99 euros. El electrodoméstico compacto cuenta con una potencia de 1.300 W, alcanza los 230 °C de temperatura y tiene 14 litros de capacidad. Incluye tres modos de cocción, temporizador de hasta 60 minutos, tres niveles de altura y bandeja recogemigas para facilitar su limpieza.

En un contexto en el que cada vez se valora más la rapidez y la agilidad a la hora de cocinar, los pequeños electrodomésticos que permiten preparar recetas de forma sencilla se han convertido en aliados habituales en muchas cocinas.

Poder hornear una pizza, gratinar un plato de pasta o preparar un bizcocho en pocos minutos y sin encender el horno convencional es una ventaja que muchos consumidores buscan.

En esta línea, el mini horno de sobremesa SilverCrest de 1300 W, comercializado por la cadena de supermercados alemana Lidl, se presenta como una solución práctica para quienes desean cocinar recetas deliciosas de manera rápida, eficiente y sin ocupar demasiado espacio en la cocina.

Minihorno 1300 W.

Este electrodoméstico compacto está diseñado para colocarse directamente sobre la encimera. Ofrece una alternativa funcional al horno tradicional, especialmente en viviendas con cocinas pequeñas, apartamentos o segundas residencias.

El modelo cuenta con una capacidad aproximada de 14 litros, suficiente para preparar platos individuales o para dos personas, como pizzas pequeñas, empanadas, verduras asadas o repostería casera.

Su tamaño reducido, además, permite aprovechar mejor el espacio, sin renunciar a las funciones básicas de un horno convencional.

Uno de los aspectos más valorados del mini horno SilverCrest es su potencia de 1.300 vatios, que le permite alcanzar temperaturas de hasta 230 °C en poco tiempo.

Esta rapidez de calentamiento facilita la preparación de recetas sin largas esperas, especialmente útil en el día a día.

El aparato incorpora, además, tres modos de funcionamiento —calor superior, calor inferior o ambos combinados— que permiten adaptar la cocción según el tipo de alimento y obtener un resultado uniforme.

Minihorno 1300 W.

El dispositivo también incluye un temporizador de hasta 60 minutos con señal acústica, lo que permite controlar el tiempo de cocción con precisión.

Gracias a esta función, es posible programar desde el tostado de pan o el gratinado de un plato hasta la elaboración de pequeños bizcochos o quiches. Además, el interior dispone de tres niveles de inserción para ajustar la posición de la bandeja o la parrilla según las necesidades de cada receta.

En cuanto a los accesorios, el minihorno incluye bandeja para hornear, parrilla metálica, pinza para extraer los alimentos y una bandeja recogemigas extraíble, elementos que facilitan tanto el uso como la limpieza del aparato.

El precio es otro de los factores que explican su popularidad. Este modelo está disponible en la tienda online de Lidl por 44,99 euros.