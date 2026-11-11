Acaba de llegar a Lefties Home la vajilla Duralex más mítica y especial: pack de platos hondos, llanos y vasos desde 11,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Lefties Home incorpora a su catálogo la mítica vajilla Duralex en su característico color ámbar de estilo retro. La colección incluye packs de cuatro platos hondos y cuatro platos llanos a un precio de 11,99 euros cada conjunto. La oferta se completa con un pack de seis vasos Duralex de vidrio ámbar por 17,99 euros. La línea permite añadir otras piezas complementarias como platos de postre, ensaladeras y vasos de mayor capacidad.

Durante años, las vajillas Duralex han estado presentes en las cocinas de las abuelas. Sus vasos gruesos, sus platos de vidrio y ese diseño reconocible formaban parte de la vajilla de diario de muchas casas españolas.

Ahora, varias décadas después, aquello que parecía una elección puramente práctica vuelve a convertirse en una tendencia decorativa. La estética retro ha regresado a las mesas y Duralex recupera protagonismo, esta vez con propuestas en tonos como el ámbar que ayudan a dar con ese aire clásico.

Lefties Home se ha sumado a esta tendencia con una selección de piezas Duralex de vidrio en color ámbar que permite montar una mesa elegante y clásica sin renunciar a la esencia de la marca.

Vajilla Duralex. Lefties Home.

Entre ellas se encuentran platos hondos, platos llanos y vasos, todos pensados para el uso cotidiano y con ese característico aspecto vintage que convierte una vajilla funcional en un elemento más de la decoración.

Una de las piezas es el plato hondo Duralex, que se vende en un pack de cuatro unidades por 11,99 euros. Su formato está pensado para servir sopas, cremas, pastas, arroces y otros platos que requieren mayor profundidad.

El acabado ámbar aporta una tonalidad cálida a la mesa y se aleja de las tradicionales vajillas blancas, aunque mantiene un diseño sencillo que resulta fácil de combinar.

La colección también incluye un pack de cuatro platos llanos Duralex de vidrio color ámbar de 23 centímetros de diámetro por el mismo precio. Por sus dimensiones, son adecuados para servir los platos principales del día a día.

Vajilla Duralex. Lefties Home.

A ellos se suman los vasos Duralex, disponibles en un pack de seis unidades y por un precio de 17,99 euros.

El color ámbar es precisamente el elemento que actualiza esta vajilla clásica. Frente al tradicional vidrio transparente, introduce una tonalidad cálida que funciona especialmente bien con materiales naturales como la madera, el lino o la cerámica.

También es posible crear una mesa con inspiración vintage sin que el resultado parezca anticuado.

Además, la selección de Lefties permite construir el conjunto poco a poco. Al pack de cuatro platos llanos de 23 centímetros, el pack de cuatro platos hondos y los seis vasos de 250 mililitros se pueden añadir otras piezas de la colección Duralex en color ámbar, como platos de postre, ensaladeras y vasos de mayor capacidad.